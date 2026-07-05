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Brezilya ile Norveç çeyrek final için sahada: Haaland mı, Vinicius Junior mu?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda bu gece dev bir randevu var. Vinicius Junior önderliğinde tarihinin altıncı şampiyonluğunu isteyen Brezilya ile Erling Haaland ile turnuvada tarih yazmak isteyen Norveç karşı karşıya geliyor.

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Eklenme 05.07.2026 - 19:55
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2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorilerinden olan Brezilya ile yıllar sonra turnuvaya katılan ve başarılı performansıyla büyük alkış toplayan Norveç arasından mücadelenin kazananının kim olacağı, milyonlarca futbolseverin yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi.

Brezilya Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya ile Norveç, ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda, 5 Temmuz 2026 Pazar günü (Bu gece) TSİ 23.00’te kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Brezilya-Norveç eşleşmesinin galibi, çeyrek finalde Meksika-İngiltere eşleşmesinin galibiyle yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

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Brezilya’nın son 16 yolculuğu

C Grubu’nda Dünya Kupası serüvenine başlayan Brezilya, ilk maçında Fas ile berabere kalsa da kalan iki maçında sırasında Haiti ve İskoçya’yı mağlup etti ve lider olarak Son 32’ye yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, bu turda Japonya’yı saf dışı bırakarak tur atladı.

Norveç’in son 16 yolculuğu

I Grubu’nda Fransa, Irak ve Senegal ile eşleşen Norveç, sırasıyla Irak ve Senegal’i mağlup ettikten sonra rotasyonla çıktığı Fransa karşısında kaybetse de ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Son 32’de Fildişi Sahili’nin karşısına çıkan Norveç, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Brezilya’nın rakibi oldu.

İki takım tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki dört karşılaşmanın ikisinde Norveç kazanırken ikisinde ise beraberlik sonucu ortaya çıktı.

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