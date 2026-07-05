Inter, Galatasaray’ın yıldız futbolcusunu istiyor

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Davinson Sanchez, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplarken, birçok Avrupa takımının radarına girerek piyasasını katladı.

DAVINSON SANCHEZ’İ HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Kolombiyalı futbolcu, milli takımıyla turnuvada göz dolduran bir performans ortaya koyarken, Sanchez’i transfer etmek isteyen kulüplerin sayısı artmaya başladı.

Bu kapsamda İtalya Serie A ekiplerinden Como’nun bir süredir takip ettiği Sanchez için yeni bir iddia ortaya atılırken, Kolombiyalı yıldız futbolcuyu İtalyan devi Inter’in de istediği öne sürüldü.

Haber Devam Ediyor

GALATASARAY, DAVINSON SANCHEZ’İ SATACAK MI?

30 yaşındaki savunma oyuncusu için Inter’in Galatasaray’a transfer teklifi götüreceği düşünülürken, sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi.

DAVINSON SANCHEZ’İN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu doğrultuda, Davinson Sanchez için 35 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen sarı-kırmızılı ekip, bu bedeli karşılamayan takıma Sanchez’i satmak istemiyor.

DAVINSON SANCHEZ’İN GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu, savunmada gösterdiği üstün performansın yanında 2 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.