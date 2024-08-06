Türkiye’de en önemli ürünlerden birisi olan buğdayda fiyatların revizyonu devam ediyor. Yukarı yönlü hareketini sürdüren buğday için gün fiyatları açıklandı. 6 Ağustos buğday fiyatları açıklaması ile birlikte grup grup tüm buğdaylardaki asgari ve azami rakamlara yer verildi.

İşte Ağustos Buğday Fiyatları

Ağustos ayı itibariyle benzer seyrin sürdüğü buğday fiyatlarında son tablo şöyle;