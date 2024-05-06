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Drift Yapmak Pahalıya Patladı: Sarıyer’de Sürücüye 32.233 TL Ceza

Yetkililer, şehir merkezinde drift yaparak diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan bir kişiye, 32.233 TL para cezası uyguladı.

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Sarıyer’de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Zekeriyaköy yolu üzerinde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü C.Ö.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Yetkililer, şehir merkezinde drift yaparak diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan bir kişiye, 32.233 TL para cezası uyguladı.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 32 bin 233 lira idari para cezasına çarptırılan C.Ö.T’nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konulmasına karar verildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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