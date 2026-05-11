Uzlaşı Çıkmayan ABD-İran Görüşmelerinden Sonra Petrol Fiyatları Yükseldi

Uzlaşı Çıkmayan ABD-İran Görüşmelerinden Sonra Petrol Fiyatları Yükseldi

ABD ile İran arasında beklenen anlaşmanın sağlanamaması sonrası petrol fiyatları yükseldi. Trump’ın açıklamaları sonrası enerji piyasalarında hareketlilik artarken, akaryakıt fiyatlarında yeni artış beklentisi oluştu.

Eklenme 11.05.2026 - 07:50
ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslardan sonuç alınamaması, küresel enerji piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Tarafların kalıcı bir anlaşmaya ulaşamaması sonrası petrol fiyatları yükselirken, vadeli piyasalarda satış baskısı dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Washington yönetiminin teklifine verdiği yanıtı sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Trump, Tahran’ın yaklaşımını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ancak teklifin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İran tarafı ise iki ülkenin geçici bir ateşkes mekanizması üzerinde temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması ve çatışmaların 30 gün süreyle durdurulmasını kapsayan kısa vadeli bir plan üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Enerji Piyasasında Yukarı Yönlü Hareket

Gelişmelerin ardından enerji piyasalarında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Petrol fiyatlarındaki artışın, akaryakıt maliyetlerine de kısa süre içinde yansıması bekleniyor. Uzmanlar, ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin genellikle birkaç günlük gecikmeyle pompa fiyatlarına etki ettiğine işaret ediyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da artan maliyetler nedeniyle federal benzin vergisinin geçici olarak askıya alınmasının gündemde olduğunu açıkladı. Savaş sürecinin başlamasından bu yana dünya genelinde benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık yüzde 52 yükseldiği belirtilirken, motorin fiyatlarında da yüzde 50 seviyesinde artış kaydedildi.

Enerji piyasalarında yaşanan son gelişmelerin, önümüzdeki günlerde küresel enflasyon ve ulaştırma maliyetleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

