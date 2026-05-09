9 Mayıs 2026 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Güncel Rakamlar

9 Mayıs 2026 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Güncel Rakamlar

9 Mayıs 2026 altın fiyatları açıklandı. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ons altın güne yükselişle başladı. İşte, güncel rakamlar...

Eklenme 09.05.2026 - 10:26
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. ABD’den gelen ekonomik verilerin ardından dolar endeksinde görülen gerileme, altının uluslararası piyasalarda yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar şöyle…

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Ons Altın 4.714,76 $ 4.715,32 $
Gram Altın 6.874,79 TL 6.875,62 TL
Çeyrek Altın 10.999,67 TL 11.241,64 TL
Yarım Altın 21.930,59 TL 22.483,29 TL
Tam Altın 44.084,97 TL 44.951,14 TL
Cumhuriyet Altını 43.998,67 TL 44.829,06 TL
22 Ayar Bilezik 6.240,96 TL 6.294,80 TL
