9 Mayıs 2026 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Güncel Rakamlar

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. ABD’den gelen ekonomik verilerin ardından dolar endeksinde görülen gerileme, altının uluslararası piyasalarda yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında güncel rakamlar şöyle…
|Altın Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|Ons Altın
|4.714,76 $
|4.715,32 $
|Gram Altın
|6.874,79 TL
|6.875,62 TL
|Çeyrek Altın
|10.999,67 TL
|11.241,64 TL
|Yarım Altın
|21.930,59 TL
|22.483,29 TL
|Tam Altın
|44.084,97 TL
|44.951,14 TL
|Cumhuriyet Altını
|43.998,67 TL
|44.829,06 TL
|22 Ayar Bilezik
|6.240,96 TL
|6.294,80 TL