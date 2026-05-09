Brent Petrol Geriledi, Motorine İndirim Geldi: Güncel Pompa Fiyatları

Brent Petrol Geriledi, Motorine İndirim Geldi: Güncel Pompa Fiyatları

Motorin fiyatlarına 9 Mayıs 2026 itibarıyla 5,58 TL indirim yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı.

Eklenme 09.05.2026 - 09:30
Petrol piyasalarında yaşanan gerileme sonrası akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliği gerçekleşti. 9 Mayıs 2026 itibarıyla motorin litre fiyatında önemli bir indirim uygulanırken, güncel pompa satış fiyatları da yeniden belirlendi.

Enerji piyasalarındaki gelişmeler ve Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından motorin grubunda litre başına 7 lira 20 kuruşluk indirim hesaplandı. Düzenleme kapsamında indirimin 1 lira 62 kuruşluk kısmı ÖTV’ye yansırken, tüketiciye pompa fiyatlarında 5 lira 58 kuruşluk düşüş olarak yansıdı.

Yeni fiyatlar 9 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut tarifeler korunmaya devam etti.

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 63,81 TL
  • Motorin: 66,25 TL
  • LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 63,67 TL
  • Motorin: 66,11 TL
  • LPG: 33,29 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 64,78 TL
  • Motorin: 67,38 TL
  • LPG: 33,87 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 65,06 TL
  • Motorin: 67,65 TL
  • LPG: 33,69 TL
