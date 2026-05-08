İslam Memiş Gram Altında 8 Bin TL Senaryosunu Paylaştı

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde jeopolitik riskler, emtia fiyatları ve kripto para piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı. Memiş, özellikle ABD–İran hattındaki olası gelişmelerin piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Jeopolitik Gelişmeler Piyasaların Odağında

Memiş, küresel piyasalarda son dönemde fiyatlamaların büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı ilerlediğini belirtti. Olası diplomatik adımların kısa vadede risk iştahını artırabileceğini, ancak bu tür hareketlerin kalıcılığına ilişkin net bir görünüm oluşmadığını dile getirdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Memiş, merkez bankalarının karar süreçlerinde bu etkinin izlendiğini aktardı.

Bitcoin İçin 90 Bin Dolar Seviyesi Senaryosu

Kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, Bitcoin’in savaş ve barış senaryolarına göre fiyatlandığını söyledi. Mevcut aralıkta dalgalanma beklediğini belirten analist, olası olumlu haber akışında 90 bin dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

Aşağı yönlü senaryoda ise 75–77 bin dolar bandının önemli bir destek bölgesi olarak izlenebileceğini aktardı. Orta vadede ise Bitcoin’in 100 bin dolar üzeri hareketler gerçekleştirebileceği yönünde beklentisini paylaştı.

Altın İçin Geniş Bantlı Fiyat Aralığı Beklentisi

Altın piyasasına yönelik değerlendirmelerde Memiş, 2026 yılının yüksek volatiliteye sahne olabileceğini ve geniş bantlı hareketlerin görülebileceğini öne sürdü.

Ons altın için 3.880–5.880 dolar aralığını işaret eden Memiş, 5.200 dolar seviyesinin kritik bir eşik olabileceğini belirtti. Bu seviyenin aşılması halinde daha yüksek fiyatlamaların gündeme gelebileceğini ifade etti.

Gram altın tarafında ise yıl içinde 7 bin TL üzeri seviyelerin görülebileceği, yaz döneminde ise 8 bin TL bandının test edilebileceği yönünde değerlendirmede bulundu.

Döviz ve Gümüş Beklentileri

Dolar/TL kurunda 50 lira seviyesinin, Euro/TL’de ise 60 lira üzerinin orta vadede izlenebileceğini belirten Memiş, buna rağmen yatırım tercihlerinde altın ve gümüşün öne çıktığını ifade etti.

Gümüş için önce 82 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini belirten analist, yıl içinde 96 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi.

Portföy Dağılımı ve Yatırım

Memiş, yatırımcıların tek yönlü pozisyonlardan kaçınması gerektiğini belirterek dengeli dağılıma dikkat çekti. Kendi yaklaşımında %50 TL ve %50 döviz ağırlıklı bir pozisyon tercih edilebileceğini ifade etti.

Altın ve gümüş için ise eşit ağırlıklı bir dağılımın daha dengeli olabileceğini belirterek iki değerli metalin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.