Trump’ın İran Açıklaması Sonrası Altın Fiyatları Düştü

ABD ile İran arasındaki diplomatik gerilim, küresel piyasalarda etkisini sürdürürken altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın sunduğu barış teklifini “tamamen kabul edilemez” olarak değerlendirmesi, yatırımcıların risk algısında yeniden değişime neden oldu.
Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından ons altın yüzde 0,79 oranında gerileyerek 4.677 dolar seviyesine indi. İç piyasada ise gram altın yüzde 0,66 düşüşle 6.830 lira bandında işlem gördü.
Altın Türlerinde Son Durum
11 Mayıs 2026 sabah saatlerinde serbest piyasada gram altın alış fiyatı 6.829,35 lira, satış fiyatı ise 6.830,21 lira olarak kaydedildi. Ons altın ise 4.677,18 dolardan alıcı bulurken satış fiyatı 4.677,82 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Önceki kapanış verileriyle karşılaştırıldığında gram altında yaklaşık 41 liralık, ons altında ise yaklaşık 38 dolarlık düşüş dikkat çekti.
Piyasadaki hareketlilik diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın 11.203 liradan satılırken yarım altın 22.372 liradan işlem gördü. Tam altının satış fiyatı 44.654,66 lira seviyesinde bulunurken Cumhuriyet altını 44.574 liradan satıldı.
Külçe altının kilogram fiyatı ise uluslararası piyasalarda 151 bin dolar seviyesinde açıklandı.
Döviz Kurlarında Güncel Veriler
Altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte döviz kurlarında da güncel rakamlar takip edildi. Dolar/TL kuru 45,38 seviyesinde işlem görürken euro 53,44 lira, sterlin ise 61,74 lira seviyelerinde yer aldı.
Gümüş Fiyatları da Geriledi
Değerli metaller piyasasında gram gümüş fiyatı da dikkat çekti. Gram gümüş alış fiyatı 117,57 lira, satış fiyatı ise 117,67 lira olarak belirlendi.