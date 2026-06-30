Vedat Muriqi ve Kante sonrası Talisca’da sakatlandı

Fenerbahçe’de peş peşe sakatlıklar. Vedat Muriqi ve Kante sonrası Fenerbahçe’de bir sakatlık daha. Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca sakatlandı.
Anderson Talisca sakatlandı
Anderson Talisca’dan kötü haber geldi. Fenerbahçe’de akşam antremanı sonrası Anderson Talisca ağrı hissetti. Talisca’nın sakatlandığı öğrenildi.
Haber Devam Ediyor
Talisca MR’a giriyor
Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca, akşam antremanı sonrası MR’a girdi.
Pazar günü de idmanda ağrı hisseden Talisca, aynı yerden ağrıları nüksedince bir kez daha MR’a girdi. Düzce Üniversitesi hastanesine götürülen Talisca’nın sonucu merak ediliyor.