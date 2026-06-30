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Vedat Muriqi ve Kante sonrası Talisca’da sakatlandı

Fenerbahçe'de peş peşe sakatlıklar. Antremanda sakatlanan Vedat Muriqi sonrası, Fransa milli takımda sakatlanan Kante'ye şimdi de Talisca eklendi.

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Eklenme 30.06.2026 - 22:45
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Fenerbahçe’de peş peşe sakatlıklar. Vedat Muriqi ve Kante sonrası Fenerbahçe’de bir sakatlık daha. Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca sakatlandı.

Anderson Talisca sakatlandı

Anderson Talisca’dan kötü haber geldi. Fenerbahçe’de akşam antremanı sonrası Anderson Talisca ağrı hissetti. Talisca’nın sakatlandığı öğrenildi.

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Talisca MR’a giriyor

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca, akşam antremanı sonrası MR’a girdi.

Pazar günü de idmanda ağrı hisseden Talisca, aynı yerden ağrıları nüksedince bir kez daha MR’a girdi. Düzce Üniversitesi hastanesine götürülen Talisca’nın sonucu merak ediliyor.

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