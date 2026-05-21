Volkan Demirel Yeniden Fenerbahçe’ye Geliyor!

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım’ın, takımın başına getireceği teknik direktöre ilişkin planlarının da netleşmeye başladığı ifade edildi. Buna göre Yıldırım’ın, yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde Aykut Kocaman’ı takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın hem yerli hem de yabancı teknik direktör alternatifleri üzerinde durduğu öğrenilirken, yabancı adaylar arasında Jorge Jesus ve Oliver Glasner gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi. Ancak kısa vadeli hedefler doğrultusunda yerli bir teknik direktörün daha uygun olabileceği öne sürüldü.

KISA VADEDE YERLİ TEKNİK DİREKTÖR

Öte yandan Aykut Kocaman’ın göreve gelmesi durumunda, Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Pierre Webo’nun da teknik ekipte yer alabileceği öğrenildi. Aziz Yıldırım’ın yakın çevresine, “Bir yıllık hedefi yabancı bir teknik direktörle gerçekleştirmek zor. Kısa vadede yerli teknik direktör en doğru tercih” dediği iddia edildi.

Bu kapsamda Aziz Yıldırım’ın teknik direktörlük için en güçlü adayının Aykut Kocaman olduğu belirtilirken, Kocaman’ın ismi şimdiden sarı-lacivertli camiada heyecan yarattı. 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi halinde, Aykut Kocaman’ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.