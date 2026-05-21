Togg Almanya Pazarında Beklenen Çıkışı Yapamadı

Türkiye merkezli elektrikli otomobil üreticisi Togg’un Almanya pazarındaki satış performansına ilişkin veriler paylaşıldı. Markanın Avrupa teslimatlarına başlamasının ardından Almanya’da toplam 261 aracın trafiğe kaydedildiği açıklandı.

Togg, Eylül 2025’te düzenlenen Münih Otomobil Fuarı’nda T10X ve T10F modellerini Avrupa kamuoyuna tanıtmış, kısa süre sonra Almanya teslimat sürecini başlatmıştı. Açıklanan verilere göre, satışların 148 adedi 2025 yılının son iki ayında gerçekleşti. 2026’nın ocak-nisan döneminde ise 113 yeni araç kaydı yapıldı.

Almanya’daki elektrikli otomobil pazarı aynı dönemde yüksek satış hacmine ulaştı. Yılın ilk dört ayında ülkede toplam 223 bin 867 elektrikli araç satışı gerçekleşti. Pazarda en yüksek teslimat rakamlarına ise Tesla ve BYD ulaştı. Tesla’nın dört aylık satışının 15 bin 978 adet olduğu belirtilirken, BYD’nin ise 13 bin 825 araç teslim ettiği aktarıldı.

Fiyatlandırma tarafında ise Togg modellerinin Almanya’daki başlangıç fiyatı 34 bin 295 euro olarak açıklandı. Aynı pazarda BYD’nin bazı modelleri yaklaşık 25 bin euro seviyesinden satışa sunulurken, Tesla’nın giriş seviyesi modeli yaklaşık 37 bin eurodan alıcı buluyor.

Togg’un Türkiye satış fiyatlarıyla Almanya fiyatları arasında da dikkat çeken bir fark bulunuyor. Güncel kur hesaplamalarına göre Almanya’daki başlangıç fiyatı, Türkiye’de satışta bulunan T10X ve T10F modellerinin liste fiyatlarının altında kalıyor. Almanya’da elektrikli otomobillere yönelik uygulanan devlet teşvikleri de Togg modelleri için geçerli.

Şirketin ayrıca Almanya pazarında farklı finansman seçenekleri sunduğu ifade edilirken, mevcut satış rakamlarının sınırlı seviyede kaldığı görüldü.