Anasayfa/Ekonomi/Paralar Yarın Hesaplara Yatacak!

Paralar Yarın Hesaplara Yatacak!

Kamu işçilerine ödenecek 2026 yılı ilave tediyesinin ilk yarısı, Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre yarın; diğer yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.

Eklenme 21.05.2026 - 16:55
Milyonlarca kamu işçisi, ilave tediye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararına göre ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs’ta, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde kamu işçilerinin banka hesaplarına yatırılacak. Böylece çok sayıda kamu işçisi, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısını bayram öncesinde hesaplarında görecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Resmî Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Buna göre ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026’da hesaplara yatacak. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.”

Öte yandan kamu işçileri, bayram öncesinde yapılacak ödemenin kendileri açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, maddi anlamda rahatlama sağlayacak bu ödeme için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vedat Işıkhan’a teşekkür etti.

