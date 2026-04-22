Whatsapp Ücretli Oluyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek isteyen kullanıcılar için ‘WhatsApp Plus’ ismiyle yeni bir abonelik sisteminin testine başladığını duyurdu. Şu an sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan söz konusu abonelik sistemi, önümüzdeki günlerde daha geniş kitlelere yayılacak.

WhatsApp Plus, tümüyle opsiyonel bir abonelik modeli olarak sunulurken, kullanıcılar bu modelin mesajlaşma, arama ve uçtan uca şifreleme gibi temel özelliklerini ücretsiz kullanmaya devam edebilecek. Ancak premium plan ise ekran kişiselleştirme ve diğer bazı özellikler sunuyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

WhatsApp Plus’ın fiyatı ise merak konusu olurken, Avrupa’da aylık yaklaşık 2,49 Euro olan abonelik ücretinin ülkelere göre farklılık gösterebileceği öngörülüyor. Buna göre, Pakistan’da 0,85 dolardan, Meksika’da ise 1,75 dolardan kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.

Öte yandan WhatsApp Plus’ın özellikleri ise belli oldu. Bu kapsamda, yeni sistemde 18 farklı tema renginin yanı sıra, uygulama arayüzünü tümüyle değiştirme, özel sticker paketleri ve ekranı kaplayan animasyon efektleri, 14 farklı uygulama ikonu seçeneği, 20 sohbeti sabitleme, 10 özel zil sesi ve sohbet listeleri için toplu ayar yönetimi gibi yenilikler sunulacak.

iOS KULLANICILARINA DA AÇILACAK

Özellikle çok fazla sohbet yöneten kullanıcıların 20 sohbet sabitleme ve liste bazlı ayarlar yapma gibi öne çıkan olanakların WhatsApp Plus ile daha da kolaylaşacağı düşünülürken, uygulama söz konusu abonelik sisteminin gizlilik alanında ise herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmediğini vurguladı. Başka bir ifadeyle, tüm mesajlar ve aramalar uçtan uca şifreleme ile aynı şekilde devam edecek.

Uygulamanın abonelik sistemini önümüzdeki dönemlerde daha da geliştirmeyi amaçladığı öğrenilirken, kullanıcıların geri bildirimine göre yeni premium özelliklerinin ilave edilebileceği düşünülüyor.

WhatsApp Plus’ın sadece Android beta sürümünde test edildiği fakat önümüzdeki günlerde iOS kullanıcılarına da açılacağı aktarıldı.