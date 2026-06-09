iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27 işletim sistemini tanıttı. Yeni sürümle birlikte yapay zekâ tabanlı araçlar, güncellenen kullanıcı arayüzü ve sistem performansına yönelik çeşitli iyileştirmeler kullanıcıların erişimine sunulacak. Şirket, iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modellerinin listesini de paylaştı.
Yeni işletim sistemi, Apple Intelligence entegrasyonu ve Siri’nin yeni nesil yapay zekâ yetenekleri gibi özelliklerle öne çıkıyor. Bununla birlikte, tüm yapay zekâ fonksiyonlarının her cihazda aynı kapsamda kullanılmayacağı belirtildi.
iOS 27 Güncellemesini Destekleyen iPhone Modelleri
Apple tarafından açıklanan bilgilere göre iOS 27 güncellemesi şu modeller için yayınlanacak:
iPhone 17
iPhone Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
Yeni Siri Özellikleri Her Cihazda Kullanılamayacak
Apple, iOS 27 ile birlikte sunulan gelişmiş Siri yapay zekâ özelliklerinin belirli donanım gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, cihaz üzerinde çalışan gelişmiş yapay zekâ modelleri daha yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesi gerektiriyor.
Bu kapsamda Siri’nin en gelişmiş yapay zekâ yetenekleri şu cihazlarda kullanılabilecek:
iPhone Air
iPhone 17 Pro
12 GB ve üzeri belleğe sahip M4 ve sonraki nesil iPad modelleri
12 GB veya daha fazla RAM bulunan M3 ve sonraki nesil Mac modelleri
iOS 27 ile Neler Değişiyor?
iOS 27 sürümü; yenilenen Liquid Glass arayüzü, Apple Intelligence destekli araçlar ve sistem genelinde performans iyileştirmeleriyle geliyor. Güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çeşitli optimizasyonlar da işletim sistemine ekleniyor.
Apple’ın açıklamalarına göre bazı yapay zekâ işlevleri doğrudan cihaz üzerinde çalışacağı için donanım kapasitesi yüksek modeller daha geniş özellik desteğine sahip olacak. Bu nedenle eski nesil iPhone modellerinde belirli yapay zekâ araçlarının kullanıma sunulmaması veya sınırlı şekilde çalışması mümkün olacak.