iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27 işletim sistemini tanıttı. Yeni sürümle birlikte yapay zekâ tabanlı araçlar, güncellenen kullanıcı arayüzü ve sistem performansına yönelik çeşitli iyileştirmeler kullanıcıların erişimine sunulacak. Şirket, iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modellerinin listesini de paylaştı.

Yeni işletim sistemi, Apple Intelligence entegrasyonu ve Siri’nin yeni nesil yapay zekâ yetenekleri gibi özelliklerle öne çıkıyor. Bununla birlikte, tüm yapay zekâ fonksiyonlarının her cihazda aynı kapsamda kullanılmayacağı belirtildi.

iOS 27 Güncellemesini Destekleyen iPhone Modelleri

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre iOS 27 güncellemesi şu modeller için yayınlanacak:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

Yeni Siri Özellikleri Her Cihazda Kullanılamayacak

Apple, iOS 27 ile birlikte sunulan gelişmiş Siri yapay zekâ özelliklerinin belirli donanım gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, cihaz üzerinde çalışan gelişmiş yapay zekâ modelleri daha yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesi gerektiriyor.

Bu kapsamda Siri’nin en gelişmiş yapay zekâ yetenekleri şu cihazlarda kullanılabilecek:

iPhone Air

iPhone 17 Pro

12 GB ve üzeri belleğe sahip M4 ve sonraki nesil iPad modelleri

12 GB veya daha fazla RAM bulunan M3 ve sonraki nesil Mac modelleri

iOS 27 ile Neler Değişiyor?

iOS 27 sürümü; yenilenen Liquid Glass arayüzü, Apple Intelligence destekli araçlar ve sistem genelinde performans iyileştirmeleriyle geliyor. Güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çeşitli optimizasyonlar da işletim sistemine ekleniyor.

Apple’ın açıklamalarına göre bazı yapay zekâ işlevleri doğrudan cihaz üzerinde çalışacağı için donanım kapasitesi yüksek modeller daha geniş özellik desteğine sahip olacak. Bu nedenle eski nesil iPhone modellerinde belirli yapay zekâ araçlarının kullanıma sunulmaması veya sınırlı şekilde çalışması mümkün olacak.