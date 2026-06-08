Apple’ın İlk Katlanabilir iPhone Modeli İlk Kez Bu Kadar Net Görüntülendi

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Apple , katlanabilir iPhone Ultra modeline ait yeni prototip görüntülerini paylaştı.

, katlanabilir iPhone Ultra modeline ait yeni prototip görüntülerini paylaştı. Cihazın tasarımı, kitap formunda açılan geniş bir yapıda olacak ve tablet benzeri bir kullanım sunacak.

Dış ekran 5,5 inç, iç ekran ise 7,8 inç OLED olarak tasarlanacak, 4:3 en-boy oranı ile geniş görüntüleme alanı sağlayacak.

Modelde titanyum çerçeve kullanılacak ve Face ID yerine Touch ID teknolojisi değerlendiriliyor.

Katlanabilir iPhone Ultra'nın eylül ayında tanıtılması ve başlangıç fiyatının 2.000 doların üzerinde olması bekleniyor.

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı öne sürülen katlanabilir iPhone Ultra modeline ilişkin yeni prototip görüntüleri paylaşıldı. Sızdırılan görseller, cihazın tasarım yapısı, ekran özellikleri ve donanım tercihleri hakkında dikkat çeken bilgiler içeriyor. Ayrıca modelin renk seçeneklerine ilişkin yeni iddialar da gündeme geldi.

Paylaşılan görüntülere göre Apple, katlanabilir telefonunda kitap formunda açılan bir tasarım tercih ediyor. Cihazın gövde yapısının, sektörde yaygın olarak kullanılan uzun ve dar katlanabilir telefonlardan farklı olarak daha geniş bir yapıda tasarlandığı görülüyor. Bu yaklaşımın ile ekran açıldığında tablet benzeri bir kullanım alanı sunacak.

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre modelin dış ekranı 5,5 inç büyüklüğünde olacak. İç bölümde ise 7,8 inç boyutunda OLED ekranın yer alması bekleniyor. Ekranın 4:3 en-boy oranıyla sunulacağı ve bu yapının internet kullanımı, belge görüntüleme ve medya tüketimi gibi alanlarda geniş görüntüleme alanı sağlayacağı ifade ediliyor.

Ortaya çıkan bilgiler, cihazın ince bir tasarımla geliştirildiğine işaret ediyor. İddialara göre Apple, katlanabilir modelde titanyum çerçeve kullanacak ve gövde kalınlığı 4,5 milimetre seviyesinde olacak. Prototip görüntülerinde ön kameranın iç ekranın sol üst bölümüne konumlandırıldığı görülürken, biyometrik güvenlik tarafında da değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Şirketin bu modelde Face ID yerine Touch ID teknolojisini değerlendirdiği öne sürüldü.

Renk seçenekleri konusunda ise beyaz kaplamanın öne çıktığı belirtiliyor. Son sızıntılar, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinde siyah renk seçeneğine yer vermeyebileceğini ve yalnızca beyaz renk alternatifiyle satışa çıkabileceğini gösteriyor.

Katlanabilir telefon segmenti son yıllarda önemli ölçüde büyürken, Apple’ın bu alandaki ilk ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre katlanabilir iPhone Ultra’nın eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Cihazın başlangıç fiyatının ise 2.000 doların üzerinde olabileceği ifade ediliyor.