Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi Danimarka da Listeye Alındı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Tesla ’nın tam otonom sürüş sistemi FSD , Danimarka dahil olmak üzere Hollanda , Litvanya ve Estonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde resmi onay almıştır.

’nın tam otonom sürüş sistemi , dahil olmak üzere , ve gibi Avrupa Birliği ülkelerinde resmi onay almıştır. Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi , Hollanda tarafından verilen geçici tip onayını kabul ederek sistemin trafik güvenliğine katkı sağlayabileceğini vurgulamıştır.

, tarafından verilen geçici tip onayını kabul ederek sistemin trafik güvenliğine katkı sağlayabileceğini vurgulamıştır. Gelecek onay süreçleri için Belçika ve İrlanda ön planda yer alırken, Türkiye’de de Tesla’nın başvuruları değerlendirilme aşamasındadır.

Tesla tam otonom sürüş sistemi, Avrupa Birliği ülkelerinde yeni onaylar almaya devam ediyor. Son olarak Danimarka, sistemi kullanım için uygun bulan ülkeler arasına katıldı. Böylece Tesla FSD, AB sınırları içinde Hollanda, Litvanya, Estonya ve Danimarka’da resmi onay alan bir teknoloji haline geldi.

Danimarka, Hollanda’nın Geçici Tip Onayını Kabul Etti

Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından yayımlanan resmi belgelerde, Hollanda’daki düzenleyici kurum RDW tarafından verilen geçici tip onayının incelendiği belirtildi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda Tesla’nın sunduğu dokümantasyonun yeterli bulunduğu ve sistemin sürücü destek fonksiyonları kapsamında trafik güvenliğine katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

Bu incelemenin ardından Danimarka, Hollanda tarafından verilen geçici tip onayını kendi ülkesinde de geçerli kabul etti.

Avrupa Genelindeki Onay Süreci Devam Ediyor

Tesla’nın Avrupa çapında nihai ve kapsamlı onay süreci henüz tamamlanmış değil. Bununla birlikte Avrupa Birliği mevzuatı, üye ülkelerin başka bir AB ülkesince verilen belirli geçici onayları tanımasına imkan sağlıyor.

Bu düzenleme sayesinde Tesla, FSD sistemini ülke bazında daha hızlı şekilde kullanıma sunabiliyor. Hollanda’nın ardından Litvanya, Estonya ve son olarak Danimarka’nın da sürece dahil olmasıyla birlikte sistemin erişim alanı genişledi.

Sıradaki Onaylar İçin Gözler Belçika ve İrlanda’da

Avrupa’daki genişleme sürecinde Belçika da öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede Tesla’nın kamu yollarında gerçekleştirdiği testlere izin verildiği ve gerekli kilometre şartının tamamlandığı belirtildi. Bu nedenle resmi onay sürecinin ileri bir aşamaya ulaştığı ifade ediliyor.

İrlanda’da Tesla ile ilgili kurumlar arasındaki görüşmeler devam ederken, İtalya’da da değerlendirme çalışmalarının hız kazandığı bildirildi.

Türkiye’de Başvuru Süreci Sürüyor

Tesla, Full Self-Driving teknolojisinin Türkiye’de kullanılabilmesi için gerekli resmi başvurularını gerçekleştirdi. Şirketin başvurusu ilgili kurumlar tarafından değerlendirilirken, süreç kapsamında henüz nihai bir karar açıklanmadı.

Tesla tarafından açıklanan verilere göre, Hollanda’da FSD Supervised özelliğini kullanan araçlar toplamda 23 milyon kilometrenin üzerinde yol kat etti.