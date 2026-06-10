Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi Danimarka da Listeye Alındı

Tesla tam otonom sürüş sistemi, Avrupa Birliği ülkelerinde yeni onaylar almaya devam ediyor. Son olarak Danimarka, sistemi kullanım için uygun bulan ülkeler arasına katıldı. Böylece Tesla FSD, AB sınırları içinde Hollanda, Litvanya, Estonya ve Danimarka’da resmi onay alan bir teknoloji haline geldi.
Danimarka, Hollanda’nın Geçici Tip Onayını Kabul Etti
Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından yayımlanan resmi belgelerde, Hollanda’daki düzenleyici kurum RDW tarafından verilen geçici tip onayının incelendiği belirtildi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda Tesla’nın sunduğu dokümantasyonun yeterli bulunduğu ve sistemin sürücü destek fonksiyonları kapsamında trafik güvenliğine katkı sağlayabileceği değerlendirildi.
FSD Supervised now approved in Denmark 🇩🇰Haber Devam Ediyor
Rollout will begin soon pic.twitter.com/Xpxwcme10k
— Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) June 9, 2026
Bu incelemenin ardından Danimarka, Hollanda tarafından verilen geçici tip onayını kendi ülkesinde de geçerli kabul etti.
Avrupa Genelindeki Onay Süreci Devam Ediyor
Tesla’nın Avrupa çapında nihai ve kapsamlı onay süreci henüz tamamlanmış değil. Bununla birlikte Avrupa Birliği mevzuatı, üye ülkelerin başka bir AB ülkesince verilen belirli geçici onayları tanımasına imkan sağlıyor.
Bu düzenleme sayesinde Tesla, FSD sistemini ülke bazında daha hızlı şekilde kullanıma sunabiliyor. Hollanda’nın ardından Litvanya, Estonya ve son olarak Danimarka’nın da sürece dahil olmasıyla birlikte sistemin erişim alanı genişledi.
Sıradaki Onaylar İçin Gözler Belçika ve İrlanda’da
Avrupa’daki genişleme sürecinde Belçika da öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede Tesla’nın kamu yollarında gerçekleştirdiği testlere izin verildiği ve gerekli kilometre şartının tamamlandığı belirtildi. Bu nedenle resmi onay sürecinin ileri bir aşamaya ulaştığı ifade ediliyor.
İrlanda’da Tesla ile ilgili kurumlar arasındaki görüşmeler devam ederken, İtalya’da da değerlendirme çalışmalarının hız kazandığı bildirildi.
Türkiye’de Başvuru Süreci Sürüyor
Tesla, Full Self-Driving teknolojisinin Türkiye’de kullanılabilmesi için gerekli resmi başvurularını gerçekleştirdi. Şirketin başvurusu ilgili kurumlar tarafından değerlendirilirken, süreç kapsamında henüz nihai bir karar açıklanmadı.
Tesla tarafından açıklanan verilere göre, Hollanda’da FSD Supervised özelliğini kullanan araçlar toplamda 23 milyon kilometrenin üzerinde yol kat etti.