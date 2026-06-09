İlk Elektrikli Range Rover 2026’da Yola Çıkacak

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Range Rover , tamamen elektrikli ilk modeli olan Range Rover Electric 'i 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor ve siparişlerin bu yıl içinde alınacağı bildiriliyor.

, tamamen elektrikli ilk modeli olan 'i 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor ve siparişlerin bu yıl içinde alınacağı bildiriliyor. Model, 117 kWh kapasiteli batarya, 800 volt elektrik altyapısı, 542 beygir güç ve 850 Nm tork üreten çift elektrik motoru ile donatılacak ve en az 483 kilometre menzil sunması hedefleniyor.

Resmi satış fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, İngiltere pazarında başlangıç fiyatının 150 bin sterlinin altında olması bekleniyor; Türkiye'deki yerel fiyatlandırmaya dair ise bilgi verilmemiştir.

Lüks SUV segmentinin önde gelen markalarından Range Rover, tamamen elektrikli ilk modelini 2026 yılında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce lansman sürecinde erteleme yaşayan Range Rover Electric için yeni takvim netleşirken, modelin siparişe açılmasının 2026 yılı içerisinde gerçekleşeceği bildirildi.

Markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir yere sahip olan araç, geleneksel Range Rover tasarım anlayışını korurken tamamen elektrikli güç aktarım sistemiyle satışa çıkacak.

Range Rover Electric’in Teknik Özellikleri Açıklandı

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Range Rover Electric, 117 kWh kapasiteli batarya paketiyle gelecek. Araçta yüksek hızlı enerji aktarımını destekleyen 800 volt elektrik mimarisi kullanılacak.

Modelde çift elektrik motorlu bir güç ünitesi yer alacak. Bu sistemin toplamda 542 beygir güç ve yaklaşık 850 Nm tork üreteceği belirtiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan SUV’un en az 483 kilometre menzil sunması hedefleniyor.

Teknik Özellikler

Batarya kapasitesi: 117 kWh

Elektrik altyapısı: 800V mimari

Motor düzeni: Çift elektrik motoru

Güç: 542 hp

Tork: Yaklaşık 850 Nm

Menzil: En az 483 km

Çekiş sistemi: Dört tekerlekten çekiş

Çekme kapasitesi: 3,5 tonun üzerinde

Süspansiyon sistemi: Çift odacıklı havalı süspansiyon

Sürüş teknolojisi: Tek pedal sürüş desteği

Gövde seçenekleri: Standart ve uzun aks mesafesi

Arazi Kabiliyeti ve Konfor Özellikleri Korunacak

Range Rover Electric’in geliştirme sürecinde markanın geleneksel karakteristik özelliklerinin korunmasına odaklanıldığı belirtiliyor.

Elektrikli güç sistemiyle sessiz sürüş deneyimi sunulurken, arazi performansı ve yüksek çekiş kapasitesinin de modelin temel özellikleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Araçta çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi bulunacak. Ayrıca tek pedal sürüş özelliği sayesinde günlük kullanımda daha pratik bir sürüş deneyimi hedefleniyor.

Fiyatı Henüz Resmiyet Kazanmadı

Range Rover Electric için resmi satış fiyatı açıklanmış değil. Ancak sektördeki beklentiler, modelin markanın üst donanımlı V8 motorlu versiyonlarına yakın bir fiyat seviyesinde konumlandırılacağı yönünde. İngiltere pazarında başlangıç fiyatının 150 bin sterlin seviyesinin altında olabileceği öngörülüyor.

Türkiye satış planı ve yerel fiyatlandırmaya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yüksek kapasiteli batarya, 800V elektrik mimarisi ve güçlü çift motorlu yapısıyla geliştirilen model, markanın lüks SUV anlayışını elektrikli araç segmentine taşıyacak ilk seri üretim araç olacak.