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İlk Elektrikli Range Rover 2026’da Yola Çıkacak

Range Rover’ın ilk tamamen elektrikli SUV modeli 2026 yılında satışa sunulacak. 117 kWh batarya, 800V mimari, 542 beygir güç ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen Range Rover Electric hakkında bilinen detaylar açıklandı.

Eklenme 09.06.2026 - 12:24
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Lüks SUV segmentinin önde gelen markalarından Range Rover, tamamen elektrikli ilk modelini 2026 yılında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce lansman sürecinde erteleme yaşayan Range Rover Electric için yeni takvim netleşirken, modelin siparişe açılmasının 2026 yılı içerisinde gerçekleşeceği bildirildi.

Markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir yere sahip olan araç, geleneksel Range Rover tasarım anlayışını korurken tamamen elektrikli güç aktarım sistemiyle satışa çıkacak.

Range Rover Electric’in Teknik Özellikleri Açıklandı

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Range Rover Electric, 117 kWh kapasiteli batarya paketiyle gelecek. Araçta yüksek hızlı enerji aktarımını destekleyen 800 volt elektrik mimarisi kullanılacak.

Modelde çift elektrik motorlu bir güç ünitesi yer alacak. Bu sistemin toplamda 542 beygir güç ve yaklaşık 850 Nm tork üreteceği belirtiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan SUV’un en az 483 kilometre menzil sunması hedefleniyor.

Teknik Özellikler

Batarya kapasitesi: 117 kWh
Elektrik altyapısı: 800V mimari
Motor düzeni: Çift elektrik motoru
Güç: 542 hp
Tork: Yaklaşık 850 Nm
Menzil: En az 483 km
Çekiş sistemi: Dört tekerlekten çekiş
Çekme kapasitesi: 3,5 tonun üzerinde
Süspansiyon sistemi: Çift odacıklı havalı süspansiyon
Sürüş teknolojisi: Tek pedal sürüş desteği
Gövde seçenekleri: Standart ve uzun aks mesafesi

Arazi Kabiliyeti ve Konfor Özellikleri Korunacak

Range Rover Electric’in geliştirme sürecinde markanın geleneksel karakteristik özelliklerinin korunmasına odaklanıldığı belirtiliyor.

Elektrikli güç sistemiyle sessiz sürüş deneyimi sunulurken, arazi performansı ve yüksek çekiş kapasitesinin de modelin temel özellikleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Araçta çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi bulunacak. Ayrıca tek pedal sürüş özelliği sayesinde günlük kullanımda daha pratik bir sürüş deneyimi hedefleniyor.

Fiyatı Henüz Resmiyet Kazanmadı

Range Rover Electric için resmi satış fiyatı açıklanmış değil. Ancak sektördeki beklentiler, modelin markanın üst donanımlı V8 motorlu versiyonlarına yakın bir fiyat seviyesinde konumlandırılacağı yönünde. İngiltere pazarında başlangıç fiyatının 150 bin sterlin seviyesinin altında olabileceği öngörülüyor.

Türkiye satış planı ve yerel fiyatlandırmaya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yüksek kapasiteli batarya, 800V elektrik mimarisi ve güçlü çift motorlu yapısıyla geliştirilen model, markanın lüks SUV anlayışını elektrikli araç segmentine taşıyacak ilk seri üretim araç olacak.

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