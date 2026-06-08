iOS 27 ile Gelen Yapay Zeka Destekli Siri Herkese Açık Olmayabilir

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Apple , WWDC 2026'da tanıtılması beklenen yeni nesil Siri ile ilgili olarak belirli bir kullanıcı kitlesiyle test yapmayı planlıyor.

, WWDC 2026'da tanıtılması beklenen yeni nesil ile ilgili olarak belirli bir kullanıcı kitlesiyle test yapmayı planlıyor. Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni Siri sürümü beta programı kapsamında sunulacak ve kullanıcıların bekleme listesine kayıt yaptırması gerekebilir.

tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni Siri sürümü beta programı kapsamında sunulacak ve kullanıcıların bekleme listesine kayıt yaptırması gerekebilir. Bekleme listesinin süresi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olup, iOS 27'nin beta süreci boyunca mı geçerli olacağı belirsizdir.

Yeni Siri'nin, doğal dil işleme ve çok adımlı sohbet yetenekleri ile daha kapsamlı bir dijital asistan deneyimi sunması bekleniyor.

WWDC 2026'da, Apple’ın yeni Siri stratejisine dair ayrıntıların netleşmesi ve iOS 27 ile birlikte yapay zeka odaklı yeniliklerin duyurulması öngörülmektedir.

Apple’ın WWDC 2026 kapsamında tanıtması beklenen yeni nesil Siri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Şirketin, iOS 27 ile birlikte sunacağı yapay zeka destekli Siri deneyimini ilk aşamada tüm kullanıcılara açmak yerine belirli bir kullanıcı kitlesiyle test etmeyi planladığı öne sürüldü.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, uzun süredir geliştirme sürecinde bulunan yeni Siri sürümünü beta programı kapsamında erişime açabilir. Söz konusu sistemden yararlanmak isteyen kullanıcıların ise bir bekleme listesine kayıt yaptırması gerekebileceği belirtiliyor.

Bekleme Listesinin Süresi Henüz Netleşmedi

Ortaya çıkan bilgilere göre bekleme listesinin yalnızca iOS 27’nin beta süreci boyunca mı geçerli olacağı yoksa işletim sisteminin genel kullanıma sunulmasının ardından da devam edip etmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Apple’ın yeni Siri platformunu kontrollü şekilde dağıtarak performans, güvenlik ve kullanıcı deneyimi verilerini değerlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Şirket tarafından konuya ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil.

Yeni Siri, Gelişmiş Sohbet Yetenekleriyle Gelebilir

İlk kez 2024 yılında duyurulan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen yeni Siri’nin, üretken yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilmiş daha kapsamlı bir dijital asistan deneyimi sunması bekleniyor. İddialara göre sistem, doğal dil işleme ve çok adımlı sohbet yetenekleriyle geleneksel sesli asistan yaklaşımının ötesine geçecek.

Yeni sürümün, Apple ekosistemindeki cihazlarla daha derin entegrasyon sağlayacağı ve kullanıcıların sohbet geçmişlerini iCloud üzerinden senkronize ederek farklı cihazlarda erişebileceği belirtiliyor.

WWDC 2026’da Resmiyet Kazanabilir

Apple’ın yeni Siri stratejisine ilişkin ayrıntıların 8 Haziran’da gerçekleştirilecek WWDC 2026 etkinliğinde netleşmesi bekleniyor. Şirketin iOS 27 ile birlikte yapay zeka odaklı birçok yeniliği duyuracağı tahmin edilirken, Siri tarafındaki erişim modeli etkinliğin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.