HaberX
Anasayfa/Teknoloji/GAC, 248 Bin Dolarlık AirCab Uçan Taksi İçin Seri Üretime Başladı

GAC, 248 Bin Dolarlık AirCab Uçan Taksi İçin Seri Üretime Başladı

Çinli GAC, Govy markası altında geliştirdiği AirCab adlı elektrikli dikey kalkış-iniş yapabilen hava aracının seri üretimine geçtiğini duyurdu. Karbon fiber gövdeli ve otonom uçuş destekli modelin fiyatı yaklaşık 248 bin dolar olarak açıklandı.

Eklenme 11.06.2026 - 09:03
Haberi PAYLAŞ

Çin merkezli Guangzhou Automobile Group (GAC), elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisine sahip AirCab modelinin seri üretimine başladığını açıkladı. Govy markası altında geliştirilen uçan taksi yeni nesil kısa mesafe hava ulaşımı çözümleri arasında yer alıyor.

Üretimi başlayan AirCab için özel bir tesis kurulduğu ve bu tesisin yıllık yaklaşık 100 adet üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Karbon Fiber Gövde ve 12 Pervaneli Yapı

AirCab’ın gövdesinde hafiflik ve dayanıklılığı artırmak amacıyla karbon fiber kompozit malzemeler kullanılıyor. Tasarımda altı kola yerleştirilen toplam 12 pervane bulunuyor. Bu yapı, dikey kalkış ve iniş sırasında denge ve kaldırma kuvveti sağlamak üzere geliştirildi.

Haber Devam Ediyor
Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi Danimarka da Listeye Alındı
Teknoloji
Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi Danimarka da Listeye Alındı
Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) Supervised sistemi Avrupa Birliği’nde yayılmaya devam ediyor. Danimarka’nın onayıyla birlikte FSD, AB içinde dört ülkede resmi kullanım izni aldı. Türkiye’deki başvuru süreci ise sürüyor.
iPhone 15’in İkizi Olabilir! Nothing Phone 2 Yolda
Teknoloji
iPhone 15’in İkizi Olabilir! Nothing Phone 2 Yolda
Ünlü girişimci Carl Pei ve ekibi, Nothing Phone 1'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Nothing...

Şirket, aracın ağırlık ve enerji verimliliği odaklı tasarlandığını belirtirken, batarya teknolojisi tarafında hızlı şarj desteğine de dikkat çekiyor. Açıklamalara göre bataryanın tam şarj süresi yaklaşık 25 dakika seviyesinde.

Otonom Uçuş Sistemleriyle Donatıldı

AirCab modelinde Seviye 4 otonom uçuş kabiliyetine yönelik sistemler yer alıyor. Bu seviye, belirli operasyonel koşullar altında insan müdahalesi olmadan uçuş gerçekleştirilmesine imkân tanıyor.

Şirket, sistemin özellikle kontrollü hava sahası ve belirlenmiş rotalarda pilot ihtiyacını azaltacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

GAC, AirCab’ın ilk aşamada şehir içi ulaşım yerine turizm ve gezi amaçlı kullanımlara odaklanacağını açıkladı. Manzara turları ve kısa süreli hava gezileri gibi hizmetlerin, modelin yaygınlaşmasında başlangıç noktası olması bekleniyor.

Fiyatı 248 Bin Dolar Seviyesinde

AirCab’ın başlangıç fiyatı yaklaşık 1,68 milyon Çin yuanı olarak açıklandı. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 248 bin dolara karşılık geliyor.

Fiyatlandırma nedeniyle modelin bireysel kullanımdan çok, turizm şirketleri ve ticari hava taşımacılığı hizmet sağlayıcılarına yönelik olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji

Instagram Çöktü mü? 12 Haziran Instagram Neden Açılmıyor?

20 saat önce
Teknoloji

BTK Düzenlemesi Resmileşti: Kimliğinizi Doğrulamazsanız Hattınız Kapanabilir

1 gün önce
Teknoloji

Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi Danimarka da Listeye Alındı

3 gün önce
Teknoloji

İlk Elektrikli Range Rover 2026’da Yola Çıkacak

4 gün önce
Teknoloji

iOS 27 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Açıklandı

4 gün önce
Teknoloji

iOS 27 ile Gelen Yapay Zeka Destekli Siri Herkese Açık Olmayabilir

5 gün önce