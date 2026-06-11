GAC, 248 Bin Dolarlık AirCab Uçan Taksi İçin Seri Üretime Başladı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Guangzhou Automobile Group (GAC) , elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisine sahip AirCab modelinin seri üretimine başladığını ve yıllık 100 adet kapasiteye sahip özel bir tesis kurduğunu açıkladı.

, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisine sahip modelinin seri üretimine başladığını ve yıllık 100 adet kapasiteye sahip özel bir tesis kurduğunu açıkladı. AirCab , karbon fiber kompozit malzemelerle tasarlanmış olup, 12 pervaneli yapısıyla denge ve kaldırma kuvveti sağlamakta; bataryası ise yaklaşık 25 dakikada tam şarj olabilmektedir.

, karbon fiber kompozit malzemelerle tasarlanmış olup, 12 pervaneli yapısıyla denge ve kaldırma kuvveti sağlamakta; bataryası ise yaklaşık 25 dakikada tam şarj olabilmektedir. Modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 248 bin dolar olarak belirlenmiş olup, ilk aşamada şehir içi ulaşım yerine turizm ve gezi amaçlı kullanımlara odaklanacağı ifade edilmiştir.

Çin merkezli Guangzhou Automobile Group (GAC), elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisine sahip AirCab modelinin seri üretimine başladığını açıkladı. Govy markası altında geliştirilen uçan taksi yeni nesil kısa mesafe hava ulaşımı çözümleri arasında yer alıyor.

Üretimi başlayan AirCab için özel bir tesis kurulduğu ve bu tesisin yıllık yaklaşık 100 adet üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Karbon Fiber Gövde ve 12 Pervaneli Yapı

AirCab’ın gövdesinde hafiflik ve dayanıklılığı artırmak amacıyla karbon fiber kompozit malzemeler kullanılıyor. Tasarımda altı kola yerleştirilen toplam 12 pervane bulunuyor. Bu yapı, dikey kalkış ve iniş sırasında denge ve kaldırma kuvveti sağlamak üzere geliştirildi.

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Şirket, aracın ağırlık ve enerji verimliliği odaklı tasarlandığını belirtirken, batarya teknolojisi tarafında hızlı şarj desteğine de dikkat çekiyor. Açıklamalara göre bataryanın tam şarj süresi yaklaşık 25 dakika seviyesinde.

Otonom Uçuş Sistemleriyle Donatıldı

AirCab modelinde Seviye 4 otonom uçuş kabiliyetine yönelik sistemler yer alıyor. Bu seviye, belirli operasyonel koşullar altında insan müdahalesi olmadan uçuş gerçekleştirilmesine imkân tanıyor.

Şirket, sistemin özellikle kontrollü hava sahası ve belirlenmiş rotalarda pilot ihtiyacını azaltacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

GAC, AirCab’ın ilk aşamada şehir içi ulaşım yerine turizm ve gezi amaçlı kullanımlara odaklanacağını açıkladı. Manzara turları ve kısa süreli hava gezileri gibi hizmetlerin, modelin yaygınlaşmasında başlangıç noktası olması bekleniyor.

Fiyatı 248 Bin Dolar Seviyesinde

AirCab’ın başlangıç fiyatı yaklaşık 1,68 milyon Çin yuanı olarak açıklandı. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 248 bin dolara karşılık geliyor.

Fiyatlandırma nedeniyle modelin bireysel kullanımdan çok, turizm şirketleri ve ticari hava taşımacılığı hizmet sağlayıcılarına yönelik olduğu belirtiliyor.