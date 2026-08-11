Yaklaşık 15 bin dekarlık alanda hasat başladı: 6 bin ton rekolte bekleniyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ulaş Tarım İşletmesi’nde yeni sezonun en önemli hasatlarından birinin başladığı belirtildi.

ÜLKENİN İHTİYACININ YARISINI KARŞILIYOR

Bu kapsamda toplam 14 bin 796 dekar alanda ekili alanda tritikale hasadı başlarken, işletmede ülkenin tritikale ihtiyacının yarısının karşılandığı belirtildi.

50 BİN DEKARDAN FAZLA İŞLENEBİLİR ALAN

Yetkililer konuya yönelik yaptığı açıklamada, TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi’nin toplam 71 bin 427 dekar arazi varlığının bulunduğunu, bunun 50 bin 42 dekarının işlenebilir kültür alandan meydana geldiğini vurguladı.

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KABA YEM ÜRETİLİYOR

Burada temel hedeflerinin üreticilerin sertifikalı tohumluk ihtiyacını karşılamak olduğuna dikkat çeken yetkililer, tritikale ve korunga tohumunun yanında, hayvancılık şubesinin kaba yem ihtiyacının da karşılandığını aktardı.

YÜZDE 50-60 ARASI VERİMLİLİK ARTIŞI

Yetkililer bu yıl yağışların düzenli ve zamanında yaşanmasının tarımsal üretimi olumlu etkilediğini belirtirken, bu sezonki verimde geçmiş dönemlere göre yüzde 50-60 arasında artış öngördüklerini duyurdu.

6 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

14 bin 796 dekarlık bölgede 4 çeşit tritikalenin ekildiğine dikkat çeken yetkililer, hasadın iki hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ve hasat dönemi sonunda ise 6 bin ton tritikale rekoltesi elde edilebileceğini duyurdu.