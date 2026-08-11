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Emekliye ücretsiz toplu taşıma hizmeti sona erdi: Yeni toplu ulaşım ücreti belli oldu

Ülke genelindeki birçok ilde emeklilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulurken, Karabük'te ise emeklilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sona erdi. Bu kapsamda 60-64 yaş arası vatandaşlar için toplu ulaşım ücreti 17,75 lira oldu.

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Eklenme 11.08.2026 - 15:15
Güncellenme 11.08.2026 - 15:19

Karabük’te emeklilere toplu ulaşım desteği kapsamında ücretsiz toplu ulaşım uygulaması kaldırıldı. Bu kapsamda, 60-64 yaş arasındaki emekliler için yüzde 50 indirim uygulamasına başlayan Karabük Belediyesi, bu düzenlemeyle beraber 35,50 lira olan ulaşım ücretini emekliler için 17,75 liraya düşürdü.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM UYGULAMASI BAŞLAMIŞTI

Kentte yaş ayrımı olmadan emeklilerin şehir içi toplu ulaşımından ücretsiz yararlanması uygulaması, önceki dönem Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından başlatılmış ve bu uygulama, özellikle dar gelirli emeklilere sosyal destek olarak sunulmuştu.

BİR SÜRE SONRA ÜCRETLİ OLDU

karabuknethaber.com’un haberine göre, son yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanı olan Özkan Çetinkaya, emeklilere ücretsiz ulaşım hizmetinin devam ettirilmesini vadetse de, uygulama bir süre sonra sona erdi ve emekliler için şehir içi ulaşım yeniden ücretli oldu.

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EMEKLİYE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLDU

Bu kapsamda, toplu ulaşım ücreti 35,5 lirayken, emeklilere yüzde 50 indirimle 17,75 liradan uygulanmaya başlandı.

Başkan Çetinkaya, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kentin yükünü seneler boyunca omuzlamış, alın teriyle yarınlarımızı inşa etmiş değerli büyüklerimize ne yapsak azdır. Bu nedenle bu kente emeğiyle değer katan kıymetli büyüklerimizin yaşamını kolaylaştırmayı istedik.

60-64 yaş arası emeklilerimize ilişkin hayata geçirdiğimiz yüzde 50 ulaşım indirimiyle onların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefledik. Şehrimize hizmet ederken hemşehrilerimizin refahını ve mutluluğunu merkeze alan projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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