Meteoroloji açıkladı: Yaz ne zaman bitecek, havalar ne zaman serinleyecek?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Yaz mevsiminin son günlerine yaklaşılırken sıcak havaların ne zaman etkisini kaybedeceği merak ediliyor. Takvimler 31 Ağustos’u yaz mevsiminin son günü olarak gösterse de sıcaklıkların eylül ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde bir anda düşmesi beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahminlerinde ağustos sonundan başlayarak sonbahar aylarına ilişkin sıcaklık beklentileri paylaşıldı.

Yaz ne zaman bitecek?

Takvimlere göre yaz mevsimi 31 Ağustos’ta sona erecek, 1 Eylül itibarıyla sonbahar başlayacak. Ancak mevsim değişikliğinin Türkiye genelinde sıcak havaların hemen sona ermesi anlamına gelmiyor.

Meteoroloji’nin 24-30 Ağustos dönemine ilişkin tahminlerinde özellikle bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haber Devam Ediyor

İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Ağustos sonunda sıcaklıklar nasıl olacak?

31 Ağustos-6 Eylül dönemine ilişkin tahminlerde de sıcaklıkların bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor.

Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor.

Bununla birlikte diğer bölgelerde sıcaklıkların normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayında havalar serinleyecek mi?

Meteoroloji’nin daha uzun vadeli değerlendirmelerinde eylül, ekim ve kasım aylarında da Türkiye’nin önemli bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalabileceği öngörülüyor.

Eylül ayında Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların normaller civarında seyretmesi beklenirken, Trakya, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de sıcaklıkların 0,5 ila 1 derece üzerinde olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun kuzeyinin güneyinde sıcaklıkların 2 ila 3 derece, Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise 1 ila 2 derece daha yüksek gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ekim ve kasım aylarında hava nasıl olacak?

Ekim ayına ilişkin tahminlerde Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Trakya’nın batısı, Ege’nin güneyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in batısı ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda ise sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin diğer kesimlerinde de sıcaklıkların 1 ila 2 derece daha yüksek olması bekleniyor.

Kasım ayına yönelik tahminlerde de benzer bir tablo öne çıkıyor. Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların normaller civarında olması beklenirken, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in batısı ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde değerler öngörülüyor.

Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Havalar ne zaman serinleyecek?

Meteoroloji’nin orta ve uzun vadeli tahminleri, yaz mevsiminin takvimsel olarak sona ermesinin sıcaklıkların ülke genelinde hızla düşeceği anlamına gelmediğine işaret ediyor.

Ağustos sonundan kasım ayına kadar olan tahminlerde birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor. Bu nedenle “havalar ne zaman serinleyecek?” sorusunun yanıtı bölgelere göre değişiklik gösterecek.