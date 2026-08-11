Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu: Bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı öğrenilirken, bilet fiyatları ise merak konusu oldu.

HANGİ KARTLARLA BİLET ALINABİLECEK?

Gençlerbirliği takımının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karşılaşmanın biletlerinin Fenerbahçe Passolig taraftar kartı hariç diğer tüm passolig taraftar kartlarıyla alınabileceği ifade edildi.

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GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Karşılaşmanın bilet fiyatları da belli olurken; VIP, A ve B blok için 15 bin lira, sağ ve sol kapalı için 10 bin lira, maraton için 7 bin lira, güney kale arkası için 4 bin lira ve misafir tribünü için ise 5 bin 200 lira olarak satışa çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Eryaman Stadyumu’nda başlayacak.