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Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu.

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Eklenme 11.08.2026 - 17:55

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda tur biletini almak için Hradec Kralove karşısında rövanş mücadelesine çıkacak. İlk karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, İstanbul’daki mücadelede elde ettiği avantajı kullanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

Tüpraş Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00’de başlayacak.

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Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder’in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda?

Beşiktaş’ın Hradec Kralove ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti. Siyah-beyazlıların hedefi, İstanbul’daki karşılaşmadan istediği sonucu alarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmek.

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