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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile rövanş maçı oynayacak; ilk maçta 1-0 galip gelerek avantaj elde etti.

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ile rövanş maçı oynayacak; ilk maçta 1-0 galip gelerek avantaj elde etti. Karşılaşma, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı 'nda gerçekleştirilecek ve Urs Schnyder maçın hakemi olacak.

'nda gerçekleştirilecek ve maçın hakemi olacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak; Beşiktaş, tur biletini almak için bu maçı kazanmayı hedefliyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda tur biletini almak için Hradec Kralove karşısında rövanş mücadelesine çıkacak. İlk karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, İstanbul’daki mücadelede elde ettiği avantajı kullanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

Tüpraş Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00’de başlayacak.

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Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder’in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda?

Beşiktaş’ın Hradec Kralove ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti. Siyah-beyazlıların hedefi, İstanbul’daki karşılaşmadan istediği sonucu alarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmek.