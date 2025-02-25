10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları başladı haberi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu “10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları”nın (İstanbul Publishing Fellowship) açılışı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayımcıyı bir araya getiriyor.

Uluslararası telif alışverişine önemli katkılar sunması planlanan etkinliğe, bu yıl 75 ülkeden yayıncılar katılıyor.

– “Eserlerimizin dünyada bir pazar bulması ve diğer dillere tercüme edilmesini önemsiyoruz”

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, programın yayın dünyasını bir araya getiren önemli bir “marketing” etkinliği olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Genç, etkinlikle birlikte kitap teliflerinin alınıp satılabildiği profesyonel bir ortamın oluştuğuna işaret ederek, “Bu yıl programa 250'si yabancı, 120'si ise yerli yayıncı katılıyor. Programa katılan yayıncılarımız 3 gün boyunca B2B olarak yarım saatlik görüşmeler gerçekleştirecek ve eserlerini farklı yayıncıları sunma fırsatı bulacaklar.” dedi.

Programın ana hedefinin yerli eserlerin dünyaya tanıtılması olduğuna dikkati çeken Genç, “Yerli eserlerimizin dünyada bir pazar bulması ve diğer dillere tercüme edilmesini önemsiyoruz. Ülkemiz kültürel açıdan bir kavşak ve buluşma noktası olmaya başladı. Düzenlediğimiz bu etkinliğimiz, artık farklı dillerin bir arada yer aldığı bir merkeze dönüştü. İstanbul Publishing Fellowship'in dünyanın belli başlı etkinleri arasında yer almasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

– “Yayıncılarımız, dünyanın farklı ülkelerine ürünlerini nasıl satabileceğini düşünerek kitap üretmeye başladılar”

Genç, yayıncıların etkinliğe olan ilgisinin giderek arttığını belirterek, şunları aktardı:

“Bu sene 1000'e yakın başvuru aldık. Bunların yaklaşık dörtte biri ilk defa başvuru yapan yayıncılardan oluşuyor. Dünyanın farklı yerlerinden yayıncılar bizlere ulaşarak etkinliğimiz için başvuruda bulundular. Bu da programın gidererek daha fazla global bir hal aldığını bizlere gösteriyor. İstanbul Publishing Fellowship'le birlikte, daha önce sadece alıcı olan yerli yayıncılarımız artık kendi yayınlarını satan bir konuma geldiler. Yayıncılarımız, dünyanın farklı ülkelerine ürünlerini nasıl satabileceğini düşünerek kitap üretmeye başladılar. Bütün bunlar etkinliğimize yönelik aldığımız olumlu geri dönüşler olarak zikredilebilir.”

Yapılan telif anlaşmalarıyla eserlerin korunmaya alındığını dile getiren Mehmet Burhan Genç, bunun bir sonucu olarak yayıncılıktaki yerli aktörlerin öneminin artmaya başladığını sözlerine ekledi.

– “İstanbul'un yayıncılık rotasının merkezinde olduğunu düşünüyoruz”

İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça ise bu yıl etkinliğin farklı bir atmosferde gerçekleştiğini ve dünyanın dört bir yanından bireysel olarak etkinliğe katılmak için başvuru aldıklarını söyledi.

Ağırakça, dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen uluslararası fuarlarda bir araya gelemeyen yayıncıların İstanbul Publishing Fellowship sayesinde buluştuklarının altını çizerek, “Etkinliğimiz dünya yayıncıları için önemli bir buluşma imkanı sunuyor. Ayrıca bu yıl özellikle Türk kültürüne yakın ülkelerden programa büyük bir teveccüh var. Telif alırken odak noktası önceden Batı'ydı. Fakat Doğu, artık yeni merkezler ve rotalar aramaya başladı. İstanbul'un yayıncılık rotasının merkezinde olduğunu düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Telif görüşmelerinin gerçekleştirileceği B2B görüşmelerin yanı sıra programda çok sayıda etkinliğin de düzenleneceğini ifade eden Ağırakça, şunları kaydetti:

“Yarın Çin üzerine odaklandığımız bir seminer gerçekleştireceğiz. Çin, şu anda dünyaya açılmaya çalışıyor ve Türkiye'yi de bir kapı olarak görüyor. Türkiye de Çin'e son dönemlerde önemli ürünler veriyor. Çin pazarını ele alarak ortaya çıkan yeni durumu anlamaya çalışacağız. Ayrıca yapay zeka da gündemimizde olacak. Yapay zekanın yayıncılığa etkisi üzerine odaklanacağız. İstanbul, bir tarih ve kültür şehri. Biz de bu bağlamda yayıncılarımızın İstanbul'u daha iyi tanımaları için bir gezi düzenleyerek onların kaynaşmalarını sağlamak istiyoruz.”

– İstanbul'un telif marketi haline getirilmesi amaçlanıyor

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları ile dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması, İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan program, 2021'den itibaren hibrit bir modelde düzenlenerek, katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi ikili görüşme yapma imkanı sunuyor.

– “Media Match” ile yayıncılar ve dijital platformalar ilk kez bir araya gelecek

Program kapsamında bu sene ilki düzenlenecek “Media Match” etkinliği de yayın sektörüyle senkronize çalışması mümkün olan dijital platformlardan gelecek temsilcilerin, yayıncılarla bire bir görüşmeler yapmasına imkan sağlayacak.

Etkinlikle, yazılı eserleri temel alarak içerik üretmek isteyen prodüksiyon şirketleri ve senaristler, e-kitap ve sesli kitap uygulamaları üzerine çalışan firmalar ve yayıncıların bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Her yıl bir ülke, odak ülke olarak belirleniyor ve seçilen ülkenin yayıncılık sektörü dünyaya tanıtılıyor. Seçilen ülkenin yayıncılık sektörü, sektörün üzerinde durduğu temel meseleler, okuyucunun genel eğilimleri gibi başlıkları ele alan seminer ve etkinlikler tertip ediliyor.

Odak ülke katılımcılarına Türkiye'deki yayıncılık dinamikleri özel olarak tanıtılarak, katılımcıların Türkiye'nin yayın sektörüne aşina olmaları amaçlanıyor.

Programın bu yılki odak ülkesi ise Çin oldu.

Proje kapsamında verilen “İstanbul Telif Ödülleri” ise bu akşam Fatih'teki Sultan Sarnıcı'nda gerçekleştirilecek Gala Yemeği'ndeki törenle sahiplerine takdim edilecek.