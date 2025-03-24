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“14. Tarım Orman ve İnsan” fotoğraf sergisi İstanbul’da ziyarete açıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 14'üncüsü düzenlediği "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" kapsamında düzenlenen sergi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“14. Tarım Orman ve İnsan” fotoğraf sergisi İstanbul’da ziyarete açıldı haberi

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 14'üncüsü düzenlediği “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması” kapsamında düzenlenen sergi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1988 katılımcının 8 bin 776 eserle başvurduğu yarışmada ödüle hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl ilk kez uluslararası boyut kazanan yarışma, “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)” adıyla düzenlendi.

Serginin açılışını İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi ve Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis gerçekleştirdi.

Açılışta İstanbul İl Tarım ve Orman müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe Tarım ve Orman müdürleri de yer aldı.

Açılış konuşmasında tarımsal üretimin, üreticilerin emeğini görünür kılmanın ve tarımı sanatla buluşturmanın önemine dikkati çeken Parıldar, bu organizasyonun Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarım, doğal kaynakların korunması ve gıda güvenliği konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti.​​​​​​​

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