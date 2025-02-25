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18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi
Çanakkale’de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı haberi
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18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi

- Bu yıl 40'tan fazla sanatçının eserlerini bir araya getirecek bienal, sergilerle başlayacak ve performanslar, gösterimler ile konuşmalardan oluşan bir kamusal programla zenginleşecek

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 18. kez düzenlenecek olan İstanbul Bienali, 20 Eylül-23 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Beyoğlu Spor Kulübü binasında düzenlenen basın toplantısında, 18. İstanbul Bienali’nin teması ve kavramsal çerçevesi sanatseverlerle paylaşıldı.

İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, küratör Christine Tohme küratoryal yaklaşımını katılımcılarla paylaşarak bienalin “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla düzenleneceğini açıkladı.

Tohme, kaleme aldığı küratoryal metinde bienalin üç yıla yayılan yapısına ilişkin, “Üç ayağı üzerinde 2025'ten 2027'ye uzanan 18. İstanbul Bienali, her yönüyle bir kediyi andırıyor. Zaman içinde esneyerek ayaklarını yere basıyor, sohbetlerden, egzersizlerden ve aralıksız haber akışından beslenen bir ritmi benimsiyor.” dedi.

Bienalin tema olarak “kendini koruma” ile “gelecek” olasılıklarını merkeze aldığını belirten Tohme, şunları kaydetti:

“20 Eylül-23 Kasım tarihleri arasında 40'tan fazla sanatçının eserini içeren bir sergiyle birlikte performanslar, gösterimler ve konuşmalar sunuyor. 2026'daki ikinci ayak, bir akademi oluşturmaya ve yerel inisiyatiflerle işbirliği içinde bir kamusal program dizisi geliştirmeye odaklanıyor. 2027'de ise bienal üçüncü ayağına yaslanarak dinleniyor, yol boyunca karşılaştıklarını bir araya getiren son bir sergi ve atölye programıyla tamamlanıyor.”

Küratör metninin tamamına “bienal.iksv.org/tr/” adresinden ulaşılabilir.

– Sanatçılar için açık çağrı

18. İstanbul Bienali'nin ilk ayağı için sanatçılara bir açık çağrı da yapıldı. 31 Ekim-15 Aralık 2024 arasında açık olan çağrıya yanıt olarak bienal için değerlendirilmek üzere 105 farklı ülkeden 1500'e yakın dosya ulaştı.

Küratör tarafından değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından dosya paylaşan tüm sanatçılara bu yıl mart ayı sonuna kadar katılım durumlarıyla ilgili bilgi verilmesi hedefleniyor.

– İstanbul Bienali hakkında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bu edisyonu üç yıla yayılan 18. İstanbul Bienali, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holdingin sponsorluğunda ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Farklı mekanlara yayılacak olan bienale çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşları da destek veriyor. 1987 yılından bu yana 1200'ün üzerinde sanatçı ve sanatçı kolektifinin katıldığı İstanbul Bienali, bölgedeki en kapsamlı uluslararası sanat sergisi olma özelliğini taşıyor.

İKSV'nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu 17 bienal, güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurt içi ve yurt dışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

Mekana özgü işlerin sergilenmesinin yanı sıra alternatif ve tarihi mekanların güncel sanat sergisi bağlamında izleyiciyle buluşturulması da İstanbul Bienali'nin bir diğer önemli özelliği olarak öne çıkıyor.

– İstanbul Bienali Danışma Kurulu

İstanbul Bienali Danışma Kurulu'nda akademisyen ve eleştirmen Ahu Antmen, küratör Lydia Gatundu Galavu, sanatçı Gözde İlkin, araştırmacı, küratör ve sanat direktörü Renan Laru-an ile küratör ve müze direktörü Sally Tallant yer alıyor.

Danışma Kurulunun çalışma prensipleri ve küratörün belirlenme yöntemine ilişkin ayrıntılar, bienalin web sitesinden incelenebilir.

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