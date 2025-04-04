“2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” başladı haberi

61. Kütüphane Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” başladı.

Rami Kütüphanesi'ndeki festivalde, kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, son teknolojik yenilikler ve yenilikçi hizmet modelleri çeşitli programlarla ele alınacak.

Festivalin açılışında, moderatörlüğünü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun üstlendiği “Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri” paneli gerçekleştirildi.

Beyoğlu, 61. Kütüphane Haftası gibi festivalin de ana temasının “Üreten Kütüphaneler” olarak belirlendiğini aktararak, “Türk kütüphaneciliği, bir tercüme yoluyla uluslararası bilgiyi içeriye doğru aktaran değil, kendi tecrübesini ve ilmi araştırmalarını dışarıya doğru aktaran, bu anlamda da öncü ve yol gösterici olacak bir potansiyele sahip. Bu anlamda sahada meslektaşlarımızla birlikte çok başarılı örnekler görüyoruz.” dedi.

– “Doğru teknolojiyi ve araçları seçmeniz lazım”

Panelde “Eskimeyen Paradigma: Aklın İşlendiği, Bilginin/Bilimin Üretildiği Ekosistemler” başlıklı konuşma yapan Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Gürdal, geçmişten bugüne aklın işlendiği yerlerin kütüphaneler olduğuna işaret ederek, örneklerinin Anadolu coğrafyasında yer aldığını söyledi.

Gürdal, ayrıca “Zihnimizi Yönelteceğimiz Program ve Projeler”, “Bilginin/Bilimin Üretimi-Kütüphaneler”, “Kalkınma İçin Ekonomi-Sınai Üretim” ve “Bireysel ve Toplumsal Değer Üretimi” başlıklarında sunum yaptı.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Avrupa Bölge Komitesi Başkanı ve MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen de “Kütüphaneleri Geleceğe Taşımak: Akıllı ve Yenilikçi Modeller” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Çimen, kütüphanecilerin son dönemde dönüşümün bir parçası olduğunu dile getirerek, “Benim hem ulusal düzeyde hem de uluslararası etkinliklerde gördüğüm, sadece ülkemizde değil tüm dünyada kütüphaneciler, bu gelişmelerin parçası olmanın ötesinde lider ekip içinde yer almak gayreti içindeler ve bunu da çoğunlukla başarıyorlar.” diye konuştu.

Kütüphanelerde yapay zeka kullanımı için atılması gereken bazı adımlar olduğuna dikkati çeken Çimen, şunları kaydetti:

“Kütüphaneciler şu anda yapay zekayı doğru mu tartışıyorlar, doğru mu ele alıyorlar derken, 7 tane maddeyi çalışmış olmamız gerekiyor. Bir yapay zeka aboneliğinizin olması, sizin yapay zeka kullandığınız anlamına gelmiyor. Ne yapacaksınız? Önce bir ihtiyaç analizi yapmanız lazım. Gerçekten yapay zeka, sizin kullanıcı ve kütüphaneci ihtiyaçlarınızı ve anlayışınızı kapsıyor mu? Doğru teknolojiyi ve araçları seçmeniz lazım. Veri yönetim ve gizlilik politikalarınızı belirlemeniz lazım. Çünkü çok açık bir alan. Yapay zeka destekli hizmetlerin neler olacağına karar vermeniz, bunun için de bir politika geliştirmeniz lazım. Hem hizmeti verenleri hem de hizmetten faydalananları eğitmeniz lazım. Etik ilkeler konusunda hassas olmanız ve kararsızlığı sağlamış olmanız lazım. Bütün bunları yaptığınız zaman, sistemin nasıl çalıştığını, performansının da yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz lazım.”

– “Her türlü olanaklarımız var”

“Bilişim Vadisi ve İyi Uygulama Örnekleri” üzerine konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe de Bilişim Vadisi olarak kendilerini “ekosistem geliştirici ve dönüştürücü” şeklinde tanımladıklarını belirterek, çalışmalarına dair detayları aktardı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. Önder Kul ise girişimciliğin Ahilik kültüründen geldiğini belirterek, “Uluslararası muteber bir kuruluş olan İsveç merkezli UBI Global tarafından da dünyanın en iyi üçüncü startup merkezi olarak derecelendik. Bu da bizim için önemli bir gelişme oldu. Burası nasıl ki uyumayan bir kütüphane ise bizim girişimcilik merkezimiz de uyumayan bir yer. Her türlü olanaklarımız var. Sunduğumuz ofis imkanlarından ziyade oyun odalarımızdan tutun, uyku odalarımıza kadar tamamıyla girişimcilerimizin bütün ihtiyaçlarını oradan çıkmadan giderebilecek bir ekosistemi içeride oluşturduk. Birebir danışmanlıklarımız var.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda, konuşmacılara sertifika takdim edildi.

– “2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali” hakkında

Geçen yıl büyük ilgi gören festival, bu sene geniş kapsamlı uluslararası katılımla ve zengin programla bilgi profesyonellerini, akademisyenleri ve teknoloji meraklılarını ağırlıyor.

61. Kütüphane Haftası kapsamında hazırlanan festival, kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek, bilgi ekosisteminin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

Kütüphane alanındaki önemli uluslararası çatı kuruluşlarından Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun (IFLA) Çocuk ve İlk Gençlik Kütüphaneleri ile Okul Kütüphaneleri bölümlerinin üyeleri, festival kapsamında Türkiye'ye gelecek.

ABD, Kanada, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Slovenya ve Danimarka gibi ülkelerden gelen 15 uluslararası uzman, kütüphanelerin dijital dönüşüm sürecine dair deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak, yenilikçi yaklaşımları tartışacak.

Festivalde, girişimciler, kütüphane hizmetleri alanında ürün ve hizmet üretenler, yazılım ve otomasyon sağlayıcıları, kütüphanecilik alanındaki dernekler ve sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, kütüphaneciler, kütüphane hizmeti veren yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar ile AR-GE, inovasyon ve kuluçka merkezleri yer alıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden, 15 farklı şehirden 31 halk kütüphanecisi poster sunumlarla etkinliğe katılacak. Alanında öncü kurumların ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 24 panelist, programda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Fuar alanında 40'tan fazla teknoloji firması yer alıyor.

Eş zamanlı olarak Rami Kütüphanesi'nde kodlama, dijital hikaye anlatıcılığı, akıllı kitap, robotik, animasyon, yapay zeka, algoritma gibi konuları kapsayan 50'den fazla teknoloji atölyesi düzenlenecek.

Festivalin ana panel konuları arasında “Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri”, “Geleceğin Öğrenme Ekosistemleri: Kütüphaneler ve Kamu Kurumlarının Gelecek Vizyonu”, “Üretken Kütüphaneler: Dünya Çapında Çocuklar ve Gençler İçin Geleceği Şekillendirmek” ve “Okuma Kültürü, Deneyim Tasarımı ve Kütüphanelerin Toplumsal Etkisi” yer alıyor.

Festival programlarına ilişkin detaylı bilgiye “www.kutuphaneveteknoloji.com” ve “ramikutuphanesi.gov.tr” adreslerinden ulaşılabilir.