42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nı yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti haberi

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve iştiraki olan Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen “42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her yıl ramazan ayında düzenlenen ve bu yıl “Aile” temasıyla 17 gün boyunca misafirlerini ağırlayan fuarı, yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti.

Ramazana renk katan, kültür hayatının en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan fuar İstanbul'da Fatih, Ankara'da ise Hacı Bayram Veli Camisi'nde gerçekleştirildi.

Kitapseverler tarafından büyük ilgi gören fuarda 120'yi aşkın söyleşi, 150'ye yakın imza günü ve 130'dan fazla çocuk etkinliği yapıldı.

Katılımcıları, yazarları ve okurları bir araya getiren fuarda 200'den fazla yayınevi yer alırken, farklı kategorilerde yaklaşık 10 bin çeşit kitap okuyucunun beğenisine sunuldu.