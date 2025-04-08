“81 İlde 81 Orman” projesinin dikim törenleri Bursa’da gerçekleştirildi haberi

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen “81 İlde 81 Orman” projesinin dikim törenleri Bursa'da yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığının artırılması, çevre farkındalığının güçlendirilmesi ve birçok canlıya yaşam alanı sunulması amaçlanan proje, ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankasının 100. yılı dolayısıyla 2024'te yeniden başlatılan proje kapsamında, Bursa'da dikim töreni yapıldı.

Mudanya'da gerçekleşen törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça'nın yanı sıra Bursalı öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Proje kapsamında, dikim töreninin gerçekleştirildiği ve yüzde 45'i ormanlık alandan oluşan Mudanya'nın Altıntaş köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2009'da Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Kılavuzlar köyünde 45 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştirildiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesi amaçlanan proje, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek.

Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla Türkiye'nin orman varlığı artırılmaya devam edecek.