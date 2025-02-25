9. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası haberi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Yeni nesil Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modellerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu modellerde, yapay zeka ve dijital teknolojiler gibi küresel gelişmelere daha fazla odaklanmalıyız.” dedi.

Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi ile DEİK tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin katkısı, Ticaret Bakanlığının işbirliğiyle 9'uncusu gerçekleştirilecek İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week) başladı.

Etkinliğe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile 40'tan fazla ülkeden profesyonel katıldı.

Burada konuşan Nail Olpak, Kovid-19 ile başlayan ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze, Lübnan ve Suriye’deki gelişmelerin etkisiyle daha da ağırlaşan, uluslararası ticaret politikalarındaki olası değişimlerin de rol oynadığı zorluklarla dünyanın karşı karşıya olduğunu hatırlatarak ülkelerin, yapay zeka ve dijital teknolojiler alanındaki rekabetten kaynaklanan yeni bir soğuk savaş içinde olduğunu söyledi.

Bu süreçte ulusal ve küresel düzeyde daha fazla yatırıma, finansal kaynağa, stratejiye ve politikaya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Olpak, “Küresel sorunları ele alırken, daha fazlasını yapabilmek için daha az kaynak kullanmalı ve riskleri en aza indirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Olpak, KÖİ modellerinin Türkiye ve dünyada nasıl kullanıldığının bilindiğini, ancak bu modellerin küresel ölçekte ortaya çıkan yeni zorluklara uyarlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

DEİK’in dünya genelinde 144 ülke bazlı ve 8 sektörel iş konseyi ile KÖİ komitesi gibi özel komitelerle çalışmalar yürüttüğünü aktaran Olpak,”Yeni nesil KÖİ modellerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu modellerde, yapay zeka ve dijital teknolojiler gibi küresel gelişmelere daha fazla odaklanmalıyız. Zira bu teknolojiler, küresel riskler oluşturabileceği gibi, verimliliği artırma ve küresel ekonomik yapıyı güçlendirme potansiyeline de sahip.” diye konuştu.

PPP Week, 27 Şubat'a kadar devam edecek.