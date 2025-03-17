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Yurt geneli yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek haberi
İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi’nin tarihi fotoğraflarını paylaştı haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
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A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı haberi

- Millilerde Merih Demiral ile Mert Günok, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
A Milli Futbol Takımı’nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı haberi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli takımda Mert Günok ile Merih Demiral, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yunus Akgün, idmanın ikinci bölümünde bireysel çalıştı.

Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, Macaristan müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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