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İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
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Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi
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ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi

İSTANBUL (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü.İBB Başk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret ederek, ailesiyle görüştü.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evini ziyaret eden Yavaş, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla bir araya geldi.

Yavaş, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

İmamoğlu'nun ailesine gerekli desteği vereceklerini anlatan Yavaş, “Ailece destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor. Mutlaka onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklar diye düşünüyorum. İnşallah hukuk işler, tek temennimiz o Türkiye'de.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile akşam vakti Saraçhane'de olacaklarını söyleyen Yavaş, herkesin orada kalbinden geçenleri bildireceğini dile getirdi.

– “Güçlü bir şekilde tepkimizi göstereceğiz”

Kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” sorusuyla ilgili Yavaş, “Artık bunları konuşacak bir süreçte değiliz arkadaşlar. Bunları konuşmanın yeri değil.” dedi.

Yavaş, CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı ön seçimin iptal olup olmayacağına yönelik soruyu ise, “Sandıkları kuruyorlar. Henüz ben sayın genel başkanla görüşmedim ama ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz.” diye cevapladı.

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