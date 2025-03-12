ABD’li yayıncı Janelle Deluise, ülkesi ile Türkiye arasındaki işbirliğini değerlendirdi haberi

AHMET ESAD ŞANİ – ABD'li yayıncı Janelle Deluise, çocuk kitapları pazarı açısından Türkiye ile ABD arasında çok fazla benzerlik olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğince (TBYM) düzenlenen “10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları”na (İstanbul Publishing Fellowship) katılan Deluise, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Deluise, fuarı düzenleyenlerin müthiş iş çıkardığını belirterek, “Yani dünyanın dört bir yanından çok sayıda insanı bir araya getirip harika etkinlikler, buluşmalar ve seminerler düzenlediler. Bundan gerçekten etkilendim.” dedi.

İstanbul gibi tarihi, güzel ve büyük şehirde çok sayıda yayıncıyla tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Deluise, “ABD'den farklı olarak burada çok sayıda yerel, küçük yayıncı var ve bunun büyüleyici olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, diğer bölgelerdeki yayıncılarla da tanıştım, genel olarak harika deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

– “Çocuk kitapları pazarı açısından Türkiye ve ABD'de benzerlikler var”

Deluise, Hachette Book Group bünyesinde çocuk kitaplarıyla ilgilendiğini dile getirerek, çocuk kitapları pazarı açısından Türkiye ile ABD arasında çok fazla benzerlik olduğuna işaret ederek, “Bunlar arasında çok satanlar, filme veya televizyona uyarlanan kitaplar var. Ayrıca, ABD'de kişisel gelişim, duygular veya kaygı hakkında birçok kurgusal olmayan kitaplar var. Bu kitapların ve bu temalarının gerçekten evrensel olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve ABD'de de durum benzer.” diye konuştu.

Yapay zekanın uluslararası yayıncılık alanındaki herkesin gündeminde olduğunu söyleyen Janelle Deluise, şunları kaydetti:

“Hem zorluklar hem de fırsatlar var. Hachette Book Group, yapay zekayı operasyonel taraf için gerçekten fırsat olarak görüyor. Şirketimiz için üretici olmak çok önemli. Bence yapay zeka geliştikçe endüstrinin tamamının bir araya gelip yol haritası belirlemesi gerekecek. Yapay zeka daha karmaşık hale geldikçe bunu nasıl ele alacağımızı belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. İnsan üretimiyle yapay zekanın oluşturdukları arasındaki belirginlik giderek daha da azalıyor.”

– “ABD'de ilgi göreceğini düşündüğüm temalara sahip kitaplar gördüm”

Deluise, İstanbul Publishing Fellowship'teki temaslarına da değinerek, “İşbirliği yapmamız harika. Bu nedenle Türkiye pazarına satış yapıyoruz. Burada gerçekten muhteşem, çok güzel resimlendirilmiş, ABD'de ilgi göreceğini düşündüğüm temalara sahip kitaplar gördüm. Bunları döndüğümde meslektaşlarımla paylaşacağım.” şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki diğer organizasyonlarda da Türk yayıncılarla işbirliği yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Deluise, “Amacım, yeni bağlantılar kurmak ve buradaki pazarlarda neyin işe yaradığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak. Böylece geri döndüğümde buradaki deneyimlerimi, eğilimleri ve ne tür örtüşmeler gördüğümü paylaşabilirim.” dedi.