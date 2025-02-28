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Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi
Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi
Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi
Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi
AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: haberi
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Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Çay ilçelerinde, kaçak avcıların bıraktığı 8 bin 300 metre uzunluğundaki balık ağı, göl ve göletlerden çıkarıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şuhut ilçesindeki Sele...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Çay ilçelerinde, kaçak avcıların bıraktığı 8 bin 300 metre uzunluğundaki balık ağı, göl ve göletlerden çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şuhut ilçesindeki Selevir Baraj Göleti ile Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde “su ürünleri kontrolü” denetimi yaptı.

Göl ve göletlerdeki denetimler sırasında 8 bin 300 metre kaçak ağ ile 15 pinter ele geçirildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı.

Çıkartılan ağların ve 15 pinterin imha edildiği bildirildi.

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