Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Çay ilçelerinde, kaçak avcıların bıraktığı 8 bin 300 metre uzunluğundaki balık ağı, göl ve göletlerden çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şuhut ilçesindeki Selevir Baraj Göleti ile Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde “su ürünleri kontrolü” denetimi yaptı.

Göl ve göletlerdeki denetimler sırasında 8 bin 300 metre kaçak ağ ile 15 pinter ele geçirildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı.

Çıkartılan ağların ve 15 pinterin imha edildiği bildirildi.