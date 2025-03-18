AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılar başlatan İsrail'i protesto etti.
Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, “Aksa Tufanı'na tam destek” ve “Zalime karşı dur, mazluma yardım et” yazılı dövizler taşıyıp, “Katil İsrail” ve “Hamas'a selam, direnişe devam” sloganları attı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze'nin yalnız olmadığını, İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin yanında olduklarını vurguladı.
Gruptakiler, topluca dua edilmesi sonrası dağıldı.
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