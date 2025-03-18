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AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi
Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi
Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
Kocaeli’de villanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
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AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılar başlatan İsrail'i protesto etti.Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılar başlatan İsrail'i protesto etti.

Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, “Aksa Tufanı'na tam destek” ve “Zalime karşı dur, mazluma yardım et” yazılı dövizler taşıyıp, “Katil İsrail” ve “Hamas'a selam, direnişe devam” sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze'nin yalnız olmadığını, İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin yanında olduklarını vurguladı.

Gruptakiler, topluca dua edilmesi sonrası dağıldı.

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