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Bayrampaşa’da iş yeri müdürünü yaralayan şüpheli yakalandı haberi
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi
Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi
Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
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AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu söyledi.

AK Parti olarak, kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, hak mücadelesi olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla AK Parti hükümetleri, kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adım atmıştır. Bugün kadınlar sadece evde değil iş hayatında, siyasette sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer alıyor.”

Çavuşoğlu, daha yapılacak çok iş olduğunu dile getirerek, şunları bildirdi:

“AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak, evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz.”

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