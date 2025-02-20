SON DAKİKA
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış'ın vefat eden babası Cemali Barış'ın cenazesi toprağa verildi.Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Cemali Barış'ın cenaze...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış'ın vefat eden babası Cemali Barış'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Cemali Barış'ın cenazesi, aile evinde helallik alınmasının ardından tören için Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyüne götürüldü.

Köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Barış'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Barış'ın oğlu Recep Ragıp Barış ve ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti
Çan

İlgili Haberler

BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:04

BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:00

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi

BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:55

BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi

Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:55

Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi

Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:44

Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi

Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:33

Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi

Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi