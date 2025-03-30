AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin bayramlaşma törenine katıldı haberi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partisinin bayramlaşma programına katıldı.

Gider, Çanakkale Öğretmen Evi'ndeki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, partililerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın Çanakkale'ye, ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Gazze'de zulüm görenlere sabır dileyen Gider, “Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören herkes bizim kardeşimizdir. Herkes bilsin ki Türk Devleti var olduğu sürece mazlumların korunma mücadelesi devam edecektir. Bugün devletimizin başı, Genel Başkanımız, ordumuzun Başkomutanı sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 'Dünya beşten büyüktür' demeye ve mazlumların ümidi ve hamisi olmaya devam edecektir.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline değinen Gider, şöyle konuştu:

“1990 yılında yatay geçiş şartlarını da iyi bilirim. İki şekilde yatay geçiş olur o yıllarda. Birincisi kazandığınız fakültenin bulunduğu yerde okuma şartları değişmiştir. Ailevi durum sağlık ve bunun gibi mücbir sebep. Bu durumda aynı okulun bir başka ilindeki üniversiteye geçiş talep edebilirsiniz. Ancak bir şart var. Yeni okul eskisinden düşük puanlı olacak ve en az bir dönem okuduğunuz okulda da kaldığınız ders bulunmayacak. Yani buna benzer bir durum yok. Bu arkadaşın kazandığı bir okul yok çünkü. Diğeri de üniversiteler ilana çıkar, 'Şu bölüme 1 öğrenci, 2 öğrenci alacağız' diye. Bir de baraj puanı konur. Bu ilana göre de insanlar başvurur. O zaman da İstanbul Üniversitesine gelecekse, Uludağ'dan gelir, Atatürk'ten gelir, Trakya'dan gelir. Kıbrıs ne? Türkiye'de denkliği kabul edilmemiş üniversite ne? Başarı nerde? Ya çok büyük para dönmüş ya da uluslararası bir organizasyon devreye girmiş. Bu arkadaşların eşzamanlı Trabzon'a, FETÖ okulu açmasıyla bir ilgisi olabilir mi olayın? Bu konulara girmiyor CHP. “

Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, MKYK üyeleri Jülide İskenderoğlu, Naim Makas, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Gider, daha sonra Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçe teşkilatları ile muhtarlıkları ziyaret etti.