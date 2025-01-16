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Şair Nazım Hikmet, doğumunun 123. yılında İstanbul’da anıldı
Otizmli Zeki Yusuf, ay yıldızlı formayı terletmek için raket sallıyor
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
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Akbank’tan “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile sürdürülebilir büyümeye destek

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Akbank’tan “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile sürdürülebilir büyümeye destek

İSTANBUL (AA) – Akbank, “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz ulaşım projelerini destekleyerek, firmaların karbon ayak izini azaltmalarına ve net sıfır hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına imkan tanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2030'a kadar 800 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Banka, segment bazlı geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin sürdürülebilirlik yolculuğunda stratejik bir iş ortağı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile firmaların yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğiyle temiz ulaşım yatırımları destekleniyor.

Banka, krediyle firmaların karbon ayak izlerini azaltmalarına ve net sıfır hedeflerine doğru daha hızlı ilerlemelerine olanak tanıyor.

Kredi, enerji tüketimi nispeten yüksek olan tekstil, otomotiv, çimento, metal, makine, kimya, plastik, kağıt ürünleri, gıda ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere, talebe göre tüm işletmeler için tasarlandı.

Sektörlerde enerji etüdü yapılması, enerji tasarrufu projelerine öncelik verilmesi ve karbon ayak izinin düzenli olarak hesaplanarak takip edilmesi önem taşıyor.

Banka, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projeler geliştirmek isteyen firmalara işbirliği ve uzman desteği de sunuyor.

Bankanın sürdürülebilir finansman ekosistemi sayesinde enerji ve kaynak verimliliği projelerine yatırım yapmayı planlayan şirketler, krediden yararlanarak dönüşümlerini hızlandırabilecek.

– “Müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuklarının her aşamasında yanlarında yer alıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, hedeflerinin işletmelerin ticarette güçlenirken, yeşil dönüşüm süreçlerini de hızlandırmalarını desteklemek olduğunu belirterek, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin, sektörlerin sürdürülebilir büyüme sağlaması ve Türkiye'nin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Tüm işletmeleri, sürdürülebilir finansman ürünleriyle desteklediklerine dikkati çeken Düz, şu ifadeleri kullandı:

“Firmaların enerji verimliliğini artıracak ve karbon ayak izlerini azaltacak yatırımları hayata geçirmelerine katkı sunuyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Ticari Yeşil Büyüme Kredisi, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sürdürülebilir finansman ekosistemimizdeki güçlü iş ortaklıklarımızla müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuklarının her aşamasında yanlarında yer alıyoruz.”

Enerji
Firmalar
İş
Sürdürülebilir
Yeşil

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