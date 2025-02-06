Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu, faaliyetleriyle deprem bölgesinde 4 bin kişiye ulaştı haberi

Amazon Türkiye, Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle Hatay Serinyol'da hayata geçirdiği “Gülümseten Hayaller Topluluk Evi”nde gerçekleştirdiği destek faaliyetleriyle, yaklaşık 4 bin insanın hayatına dokundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çalışmalarını tüm imkanıyla destekleyen Amazon Türkiye, felaketin ikinci yıl dönümünde de bölgeye yönelik desteklerini sürdürüyor.

2023 yılında Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle Hatay, Serinyol'da Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'ni hayata geçiren Amazon Türkiye, düzenlediği atölye ve eğitimlerle yaklaşık 4 bin kişiye ulaştı.

Serinyol El Ele Dayanışma Derneği yerleşkesinde yer alan merkezin ev sahipliği yaptığı sanat ve müzik terapisi temelli program ve atölyeler, dans, hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programlarıyla, çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor. Bireysel ve grup psikososyal destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrim içi danışmanlık seansları da merkezde verilen hizmetler arasında yer alıyor.

Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle ilk olarak 2023'te Ege Bölgesi'nde başlayan ve öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerileri kazanmaları için gerekli eğitim araçlarının ve kodlama eğitimlerinin sunulduğu “Hayalimi Kodluyorum” eğitimleri de Hatay'daki bu çok yönlü ve paydaşlı Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nde veriliyor.

Hayalime Ortak Ol Topluluğu gönüllüleri tarafından yüz yüze verilen bu eğitimlerle, bölgedeki öğrencilerin 21'inci yüzyıl becerileri kazanmaları ve akademik başarılarının desteklenmesi hedefleniyor.

– “Dayanışma ve birlikteliğin gücünü yeniden deneyimledik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayalime Ortak Ol Topluluğu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgedeki çocuklarla gençlere umut olmak amacıyla çıktıkları bu yolda, dayanışma ve birlikteliğin gücünü her gün yeniden deneyimlediklerini belirtti.

Atalar, kuruldukları günden bu yana eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek, çocukların ve gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak için sanat, spor, teknoloji ve psikososyal destek alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerine değindi.

Amazon Türkiye'nin desteğiyle Hatay Serinyol'da hayata geçirdikleri Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nin misyonundan bahseden Atalar, “Gülümseten Hayaller Topluluk Evi, sadece bir merkez değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin kendilerini ifade edebildikleri, yeni beceriler kazanabildikleri ve gelecek hayallerine yön verebildikleri bir yaşam alanı oldu.” ifadelerini kullandı.

Atalar, “İnanıyoruz ki, hayaller paylaşıldıkça gerçeğe dönüşür. Geleceği birlikte inşa etmek için dayanışmaya, üretmeye ve hayallere ortak olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.