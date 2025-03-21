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Anadolu Ajansı, “Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası”nın sahibi oldu haberi
DP Genel Başkanı Uysal, Edirne’de iftar programına katıldı haberi
Genç Fenerbahçeliler’in tribün lideri Cem Gölbaşı’nın aralarında bulunduğu 5 sanığa tahliye haberi
Balıkesir’de 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı haberi
Bakan Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nın “Vefa İftarı”na katıldı: haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında ödüller sahiplerini buldu haberi
Sakarya’da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: haberi
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Anadolu Ajansı, “Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası”nın sahibi oldu haberi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nı almaya değer görüldü.AA, çalışan deneyimini değerlendirmek ve işyeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren ve 16 ülkede ...

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Anadolu Ajansı Yönetici
Anadolu Ajansı, “Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası”nın sahibi oldu haberi

Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından “Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası”nı almaya değer görüldü.

AA, çalışan deneyimini değerlendirmek ve işyeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren ve 16 ülkede aktif temsilciliği bulunan Happy Place to Work şirketinin yürüttüğü Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'na katıldı.

Araştırma kapsamında kurum içerisinde çalışan deneyimi anketi, 3-13 Şubat arasında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, bu başarılı sonuçla “Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası” almaya hak kazandı ve 1 Mayıs'ta yayınlanacak olan “Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri” listesine aday oldu.

– “Ödülü alan bizim ilk medya kuruluşumuzsunuz”

Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen törende, Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, sertifikayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e takdim etti.

AA'da çok genç bir ekip ve çok ciddi bir enerji olduğuna işaret eden Baş, “Ödülü alan bizim ilk medya kuruluşumuzsunuz. Bu açıdan da sizleri gönülden kutluyorum. Burada çok ciddi bir altyapı kurulduğunu da gösteriyor. Yalnız sonuç değil, o sonucu destekleyen insan kaynakları sistemlerinin de çok iyi kurgulandığını gösteriyor. Bundan dolayı sizi kutluyorum.” değerlendirmesini yaptı.

– “Herkesin sahipleneceği bir Anadolu Ajansı oluşturmak istiyoruz”

Serdar Karagöz ise her başarının takdir edildiğinde kıymetli ve kalıcı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının başarılarıyla ve marka değeriyle herkes tarafından sahiplenilen bir kurum olmasını arzuladıklarını vurgulayan Karagöz, “Anadolu Ajansı, 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuş ve bu ülkenin içinde yaşayan herkese ait bir kurum. O yüzden herkesin sahipleneceği bir Anadolu Ajansı oluşturmak istiyoruz. O hedefe de ulaştığımız zaman bundan daha büyük bir ödül olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

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