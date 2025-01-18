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Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:
AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Ege Denizi’nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu

SAKARYA (AA) – Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir kişi ölü bulundu.

Otoyolun Arifiye mevkiinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık personeli vücut bütünlüğü bozulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, yolda araç çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde dururalan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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