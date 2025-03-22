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AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında buluştu haberi
Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı haberi
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding’i ağırladı haberi
Bursaspor’un misafiri yetim çocuklar oldu haberi
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Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Fatih Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AHH 259 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 RB 3865 plakalı hafif ticari araç çarpı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi

Arnavutköy'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fatih Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AHH 259 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 RB 3865 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla attı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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