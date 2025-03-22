Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi

Arnavutköy'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Fatih Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AHH 259 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 RB 3865 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla attı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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