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Türkiye ile İtalya, yatırım ortaklığını yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyor haberi
Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi
İstanbul’da polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu atan 3 kişi tutuklandı haberi
Özbekistan sağlık heyetinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’e ziyaret haberi
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi haberi
ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu: haberi
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Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
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Arnavutköy’de tartıştıkları genci darbeden 4 şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de sokakta tartıştıkları genci darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde D.K'nın, bir grup tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Arnavutköy’de tartıştıkları genci darbeden 4 şüpheli yakalandı haberi

Arnavutköy'de sokakta tartıştıkları genci darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde D.K'nın, bir grup tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, 4 kişi tarafından darbedildiği belirlenen D.K'nın olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi.

Olaya karıştığı belirlenen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, H.E, M.E, Y.E.E. ve B.Ç'yi gözaltına aldı.

Araştırmada, şüphelilerin kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada D.K'yı darbettikleri anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.

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