Arnavutköy’de tartıştıkları genci darbeden 4 şüpheli yakalandı haberi

Arnavutköy'de sokakta tartıştıkları genci darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde D.K'nın, bir grup tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, 4 kişi tarafından darbedildiği belirlenen D.K'nın olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi.

Olaya karıştığı belirlenen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, H.E, M.E, Y.E.E. ve B.Ç'yi gözaltına aldı.

Araştırmada, şüphelilerin kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada D.K'yı darbettikleri anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi.