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Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi
Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi
Üsküdar’da toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor haberi
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi
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Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli'de bilim ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi.Bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak, geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirerek i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli'de bilim ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

Bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak, geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirerek ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Astronot Atasever, etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu.

Uzay yolculuğundan bahseden Atasever, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneylere ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin uzay geleceğini hayal ettikçe uzay çalışmalarının ülkeye katacağı ve oluşturabileceği fırsatları düşündükçe vazgeçmek yerine şevkle çalıştığını belirten Atasever, şunları kaydetti:

“Uzay çalışmalarını şemsiye olarak kullanıp yapay zeka, robotik ve kompleks üretim sistemleri üzerine önemli tecrübeler elde edip bu çerçevede uzay özel sektörümüzü kuvvetlendirip yüksek nitelikli istihdam sağlayan, yüksek katma değer üreten ekosistemi inşa edebiliriz. Bu da Türkiye'nin daha müreffeh geleceğe ulaşmasında çok önemli rol oynuyor. Bu düşünce beni o zorluklar karşısında diri tuttu diyebiliriz.”

Atasever, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Atasever
Uzay

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