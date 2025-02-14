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İstanbul’daki çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor haberi
ASSET Global Lojistik’ten, Kardeş Aile Projesi’ne destek haberi
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara’da konser verecek haberi
AXA Türkiye, yeşil sigortacılık ilkesiyle Ege’de büyüyecek haberi
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Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapacak milli binici ve antrenör Ata Zorlu ile sözleşme imzalandı.Maslak'taki Veko Giz Plaza'da düzenlenen imza törenine Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasa...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu haberi

Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapacak milli binici ve antrenör Ata Zorlu ile sözleşme imzalandı.

Maslak'taki Veko Giz Plaza'da düzenlenen imza törenine Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Ata Zorlu ile federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hasan Engin Tuncer, törende yaptığı konuşmada, Zorlu ile sözleşme imzalamaktan onur duyduklarını dile getirerek, “Sevgililer Günü'nde önemli bir sözleşme imzalıyoruz. At bizim sevdamız. Daha disiplinli hareket edebilmek ve kabul görmüş bir sistemi uygulamak üzere yılları binicilikle geçmiş olan Ata Zorlu ile sözleşme imzalamak için buradayız. Balkanlar'dan başlayıp Avrupa'da başarılar elde ederek Türk binicilik sporunun adını dünyaya duyurmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ata Zorlu ise Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edip çeşitli başarılara imza atmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Böyle onurlu bir göreve uygun görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. 2006-2009 yılları arasında da bu görevde bulunmuştum. Umarım bu sene ve sonrasında da spor ahlakı yüksek, saygılı sporcularla birlikte Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edip başarılı olacağız.”

Binici
İmza
Türk
Zorlu

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