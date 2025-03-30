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Avcılar’da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da apartmanın çatısında çıkan ve bitişikteki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yeşilkent Mahallesi 126 Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Avcılar’da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü haberi

Avcılar'da apartmanın çatısında çıkan ve bitişikteki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi 126 Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Her iki apartmanın sakinleri binayı boşaltırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı geçişlere kapattı. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerce yapılan incelemede iki binada hasar oluştuğu tespit edildi.

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