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Ayçiçeği Ekili Arazilerde Yabancı Ot Kontrolü Yapıldı

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü gerçekleştirdi.

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Odadan yapılan açıklamaya göre, ekipler Sarayakpınar, Büyükismailçe, Avarız, Değirmenyeni, Büyükdöllük, Hacıumur, Demirhanlı, Musabeyli, Taşlisekban ve Domurcalı köylerini ziyaret etti.

Ayçiçeği ekili arazilerde inceleme yapan ekipler yabancı ot kontrolü yaptı.

Ekipler, kontrol sonrası üreticilere yabancı otla mücadele konusunda bilgi verdi.

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Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü gerçekleştirdi.

Yabancı otların verim kaybına yol açabileceğini belirten ekipler, arazi kontrollerinin artırılması tavsiyesinde bulundu.

Üreticilere ilaç kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne

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